Никита Ефремов попросил не называть Евгению Добровольскую его матерью

С 1991 года и до конца своих дней актриса служила в МХТ имени А. П. Чехова. В кино Добровольская дебютировала в 19 лет, в ее фильмографии свыше 100 фильмов. В 2002 году она получила премию «Ника» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Механическая сюита», а в 2008-м — премию «Золотой орел» за лучшую женскую роль в кино в фильме «Артистка».