Дженнифер Гарнер потеряла подругу из-за пожаров в США: «Не успела выбраться»

Актриса также добавила, что около сотни ее друзей лишились домов из-за пожара. Гарнер призналась, что чувствует себя «почти виноватой», поскольку все ее имущество сохранилось. Актриса начала сотрудничать с общественной организацией World Central Kitchen, которая оказывает продовольственную помощь пострадавшим в трагедии.