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Дженнифер Гарнер потеряла подругу из-за пожаров в США: «Не успела выбраться»

Актриса сообщила о личной трагедии из-за пожара в Лос-Анджелесе
Дженнифер Гарнер
Дженнифер ГарнерИсточник: Rex / Fotodom.ru

Голливудская актриса Дженнифер Гарнер рассказала в интервью MSNBC о том, что ее подруги не стало в результате лесных пожаров в США.

«Я действительно потеряла подругу, которая не успела выбраться вовремя Это очень болезненно, и пока я не чувствую, что должна говорить о ней», — сообщила Гарнер.

Актриса также добавила, что около сотни ее друзей лишились домов из-за пожара. Гарнер призналась, что чувствует себя «почти виноватой», поскольку все ее имущество сохранилось. Актриса начала сотрудничать с общественной организацией World Central Kitchen, которая оказывает продовольственную помощь пострадавшим в трагедии.

«Мы просто… мы хотим как-то помочь. Это не какое-то далекое место, куда невозможно добраться», — заявила актриса.

7 января в западной части Лос-Анджелеса начался усиливаемый ветром лесной пожар. Огонь охватил три района города — Итон, Пасифик-Палисейдс и Херст. Президент США Джо Байден назвал пожары в Калифорнии самыми разрушительными за всю историю штата.

В результате случившегося в зоне бедствия оказались дома многих голливудских знаменитостей. 