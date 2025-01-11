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«Шрэк 5» не выйдет в июле 2026 года

Премьеру анимационного фильма отложили
Кадр из мультфильма «Шрэк»
Кадр из мультфильма «Шрэк»Источник: Legion-Media.ru

Премьера анимационного фильма «Шрэк 5» перенесена на полгода — с 1 июля на 23 декабря 2026 года. Об этом сообщает Deadline.

Вместо него Universal Pictures покажет третью часть мультфильма «Миньоны», который до этого планировали выпустить только в июне 2027 года.

«Миньонов 3» решили показать зрителю сильно раньше из-за популярности франшизы: выпущенный в конце июня 2024 года мультфильм «Гадкий я 4» собрал в мировом прокате $230 млн за первый уикенд.

Также студия Illumination перенесла дату выхода своего пока еще безымянного мультфильма с 19 марта 2027 на 30 июня 2027 года.

Выход пятого «Шрэка» приурочен к 25-летию студии DreamWorks Animation. СМИ сообщали, что Майк МайерсЭдди Мерфи и Кэмерон Диаз вернутся к ролям Шрэка, Осла и Фионы. Режиссерами станут ветераны франшизы Уолт Дорн и Конрад Вернон.

Мультфильм о великане-людоеде и его закадычном друге Осле впервые вышел на большие экраны в 2001 году, став одним из самых кассовых релизов того года. Он также получил премию «Оскар» как лучший полнометражный анимационный фильм. С тех пор лента пополнилась еще тремя фильмами — самый последний, «Шрэк навсегда», вышел в 2019 году. У серии также есть спин-оффы — две части «Кота в сапогах».

Ранее стало известно про мужчину, который набил на лбу татуировку в честь Шрэка.