Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Джуд Лоу сыграет Путина в фильме «Кремлевский волшебник»

Ожидаемая дата премьеры фильма не сообщается
Джуд Лоу
Джуд ЛоуИсточник: Rex / Fotodom.ru

Британский актер Джуд Лоу сыграет президента России Владимира Путина в фильме французского режиссера Оливье Ассайаса «Кремлевский волшебник», сообщает издание Deadline.

Сюжет фильма основан на бестселлере Джулиано да Эмполи с тем же названием.

«Позже он планирует сыграть второстепенную роль в новом фильме Оливье Ассайаса “Кремлевский волшебник” Владимира Путина в начале его управленческой карьеры», — говорится в материале.

Ожидаемая дата премьеры фильма пока не обнародована. В интервью изданию актер рассказал, что уже начал готовиться к роли, при этом он отметил, что ощущает себя словно «у подножия Эвереста».

Сюжет картины закручивается вокруг молодого художника, который решает стать телевизионным продюсером и неожиданно оказывается втянут в пиар-кампанию перспективного сотрудника ФСБ Владимира Путина.

Действие фильма будет происходит в начале 1990-х.

Ранее режиссер из Сербии Эмир Кустурица заявил, что готов снять фильм про Путина. Кинематографист назвал российского лидера исторической личностью.