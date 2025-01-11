Джуд Лоу сыграет Путина в фильме «Кремлевский волшебник»

Британский актер Джуд Лоу сыграет президента России Владимира Путина в фильме французского режиссера Оливье Ассайаса «Кремлевский волшебник», сообщает издание Deadline.
Сюжет фильма основан на бестселлере Джулиано да Эмполи с тем же названием.
«Позже он планирует сыграть второстепенную роль в новом фильме Оливье Ассайаса “Кремлевский волшебник” Владимира Путина в начале его управленческой карьеры», — говорится в материале.
Ожидаемая дата премьеры фильма пока не обнародована. В интервью изданию актер рассказал, что уже начал готовиться к роли, при этом он отметил, что ощущает себя словно «у подножия Эвереста».
Сюжет картины закручивается вокруг молодого художника, который решает стать телевизионным продюсером и неожиданно оказывается втянут в пиар-кампанию перспективного сотрудника ФСБ Владимира Путина.
Действие фильма будет происходит в начале 1990-х.
Ранее режиссер из Сербии Эмир Кустурица заявил, что готов снять фильм про Путина. Кинематографист назвал российского лидера исторической личностью.