Верник вспомнил, как его заменили Мироновым в фильме Учителя без предупреждения

Игорь Верник стал гостем нового выпуска интервью-шоу «Актерская студия» от Кино Mail и VK Видео. В беседе с ведущим — братом Вадимом Верником он вспомнил, как его без предупреждения убрали из фильма «Дневник его жены» режиссера Алексея Учителя. Артист должен был сыграть Леонида Гурова.
61-летний актер рассказал, что перед утверждением на роль он на протяжении месяца участвовал в репетициях и снимался во множестве дублей. После первых съемочных дней Верник вернулся из Санкт-Петербурга в Москву, где вскоре узнал, что проект был приостановлен. А через некоторое время случайно выяснилось, что его убрали из проекта, а на его место взяли Евгения Миронова.
«Никто не позвонил, не извинился, не сказал, что поменялась концепция или еще что-то. Взяли и вычеркнули. Замазали краской. Дверь закрыли и повесили амбарный замок. Я был очень расстроен, мне было дико обидно. Это судьба. Вот вроде дала, но раз — останавливаются съемки. Как будто судьба говорила “рано”, хотя годы шли», — отметил Верник.
Он также рассказал о периоде неудач в актерской карьере, из-за которых параллельно стал строить карьеру шоумена и ведущего. Однако в какой-то момент отказался от этого ради опыта съемок в кино.
«Я перестал вести программы на телеке и стал предлагать себя в любом актерском качестве, стал соглашаться на небольшие эпизоды в сомнительных телевизионных сериалах по качеству, по сценариям, только чтобы нарастить актерский материал. И постепенно появилась эта масса, мне стали предлагать более крупные роли», — объяснил народный артист.
Сегодня Игорь Верник активно снимается в кино. Он известен зрителям по таким проектам, как «Кухня», «Игра на выживание», «Первый номер», «Дайте шоу» и многим другим.