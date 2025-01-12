Верник вспомнил, как его заменили Мироновым в фильме Учителя без предупреждения

61-летний актер рассказал, что перед утверждением на роль он на протяжении месяца участвовал в репетициях и снимался во множестве дублей. После первых съемочных дней Верник вернулся из Санкт-Петербурга в Москву, где вскоре узнал, что проект был приостановлен. А через некоторое время случайно выяснилось, что его убрали из проекта, а на его место взяли Евгения Миронова.