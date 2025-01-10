Умерла народная артистка РФ Евгения Добровольская

Евгения Добровольская родилась 26 декабря 1964 года в Москве. В 1987 году окончила ГИТИС, где училась на курсе Людмилы Касаткиной и Сергея Колосова, и начала служить в МХАТ им. М. Горького, в 1989—1990 гг. — в Театре Табакова и «Современнике-2». В 1991 г. актриса пришла в МХТ имени Чехова. На сцене в Камергерском переулке она исполнила множество ролей в постановках Олега Ефремова, Кшиштофа Занусси, Адольфа Шапиро, Евгения Каменьковича, Кирилла Серебренникова.