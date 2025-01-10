Умерла народная артистка РФ Евгения Добровольская

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Народная артистка РФ Евгения Добровольская умерла в возрасте 60 лет, сообщается в официальном Telegram-канале Московского Художественного театра (МХТ) им. А. П. Чехова.
«Невероятно трудно это произнести и невозможно принять… Умерла Евгения Добровольская. Народная артистка России, любимая действительно всей страной. Ведущая актриса Художественного театра, за 33 года сыгравшая на его сцене десятки главных ролей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что последний год Добровольская боролась с тяжелой болезнью. О времени и дате прощания театр сообщит дополнительно.
«Художественный театр скорбит и выражает соболезнования семье актрисы — сыновьям Степану, Николаю и Яну, дочери Анастасии, а также всем ее родным и близким, всем, кто ее любил», — добавили в театре.
Евгения Добровольская родилась 26 декабря 1964 года в Москве. В 1987 году окончила ГИТИС, где училась на курсе Людмилы Касаткиной и Сергея Колосова, и начала служить в МХАТ им. М. Горького, в 1989—1990 гг. — в Театре Табакова и «Современнике-2». В 1991 г. актриса пришла в МХТ имени Чехова. На сцене в Камергерском переулке она исполнила множество ролей в постановках Олега Ефремова, Кшиштофа Занусси, Адольфа Шапиро, Евгения Каменьковича, Кирилла Серебренникова.