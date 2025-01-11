Эйдельштейн поделился впечатлениями от встречи с Шаламе: «Безумие»

Российский актер Марк Эйдельштейн, за которым закрепилось прозвище «русский Тимоти Шаламе», поделился впечатлениями от встречи с голливудским коллегой. Знакомство актеров состоялось в декабре 2024 года на кинопремии Gotham Awards.
«Это было безумием. Я знаю много потрясающих актеров, но они очень далеки от меня. Я почувствовал энергетику Тима вблизи. Был очень счастлив поговорить с ним, узнать, что он настоящий, теплый и добрый человек», — цитирует Эйдельштейна издание The Variety.
Встретившись на церемонии, молодые люди пообщались, обнялись и сделали совместное фото. Ранее звезда фильма «Сто лет тому вперед» признался, что ему нравится сравнение с голливудским коллегой.
«Я очень благодарен за это сравнение, потому что он действительно потрясающий актер», — рассказал Марк изданию Us Weekly на премьере фильма «Анора» в Нью-Йорке, которая состоялась в середине октября прошлого года. Тогда Эйдельштейн сожалел, что Тимоти Шаламе не пришел на презентацию картины с его участием.
«Если бы мы встретились, я бы сказал: “Привет, чувак. Спасибо тебе за твои работы. Тебе понравилась “Анора”? Что ты думаешь о философии “Аноры”?» — говорил артист.
Напомним, Марк Эйдельштейн прославился за рубежом после выхода фильма «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера. Он сыграл в картине Ивана, избалованного сына русского олигарха.
В мае прошлого года лента получила главный приз Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовою ветвь».