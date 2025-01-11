Эйдельштейн поделился впечатлениями от встречи с Шаламе: «Безумие»

«Я очень благодарен за это сравнение, потому что он действительно потрясающий актер», — рассказал Марк изданию Us Weekly на премьере фильма «Анора» в Нью-Йорке, которая состоялась в середине октября прошлого года. Тогда Эйдельштейн сожалел, что Тимоти Шаламе не пришел на презентацию картины с его участием.