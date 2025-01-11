Звезда «Слова пацана» рассказала о жадности ДиКаприо

«Мне подружка рассказала: “Я вот встретилась с Леонардо”. Я говорю: “Вау, да ладно, расскажи-расскажи, какой он?” А она: “Да я знала, что он жлоб. Там у меня лежала моя сумочка, и он на нее сел. Я говорю: "Встань с моей сумки, ты ж мне не купишь новую?" Он говорит: “Конечно, нет!” Ну и так ей швырнул ее», — призналась звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».