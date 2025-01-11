Звезда «Слова пацана» рассказала о жадности ДиКаприо

Елизавета Базыкина дала большое интервью Ксении Собчак. В ходе беседы они заговорили о Леонардо ДиКаприо. Телеведущая вспомнила, что однажды оказалась с ним в одной компании, и у нее сложилось не очень хорошее впечатление о мировой звезде.
«Я с ним однажды была на лодке. Человек даже за “Кока-Колу” сам никогда не платит!» — рассказала Собчак.
Базыкина поддержала ведущую и согласилась, что звезда «Титаника» — очень жадный человек. Актриса вспомнила, как подруга рассказывала ей о встрече с ДиКаприо и делилась своими впечатлениями о его поведении.
«Мне подружка рассказала: “Я вот встретилась с Леонардо”. Я говорю: “Вау, да ладно, расскажи-расскажи, какой он?” А она: “Да я знала, что он жлоб. Там у меня лежала моя сумочка, и он на нее сел. Я говорю: "Встань с моей сумки, ты ж мне не купишь новую?" Он говорит: “Конечно, нет!” Ну и так ей швырнул ее», — призналась звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Базыкина и Собчак пришли к выводу, что со стороны актера было не очень красиво вести себя так с девушкой.