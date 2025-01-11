Сериал на выходные: драма с Колином Фертом про авиакатастрофу по реальным событиям

Герой Колина Ферта, доброжелательный британский доктор Свайр, потерял дочь в ужасной катастрофе. 21 декабря 1988 года девушка оказалась на борту боинга, летевшего из Лондона в Нью-Йорк. Произошел теракт, в результате которого погибли 259 пассажиров и членов экипажа, а также 11 жителей шотландского города Локерби, попавших под падающие с неба осколки.
Вежливый британец пытается разобраться в причинах катастрофы и наказать виновных. Но движет им не столько жажда справедливости, сколько невыносимое отцовское горе. Такое же отчаяние толкало героя Дмитрия Нагиева из фильма с похожим сюжетом «Непрощенный» разыскивать ответственного за гибель близких.
Ферт воплощает на экране благородство и сдержанность, и даже в миллионный раз любоваться его врожденным джентльменством совсем не скучно. Но за внешней мягкостью доктора скрывается несгибаемый стержень. Иначе откуда ему было взять силы три десятка лет посвятить поискам ответов на свои вопросы, и не сойти с ума?
«Локерби: В поисках правды» — это запутанный детектив, приправленный теориями заговора, и пронзительная история борьбы с утратой, украшенная тонкой актерской игрой.