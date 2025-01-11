Сериал на выходные: драма с Колином Фертом про авиакатастрофу по реальным событиям

Ферт воплощает на экране благородство и сдержанность, и даже в миллионный раз любоваться его врожденным джентльменством совсем не скучно. Но за внешней мягкостью доктора скрывается несгибаемый стержень. Иначе откуда ему было взять силы три десятка лет посвятить поискам ответов на свои вопросы, и не сойти с ума?