«Нечего раскручивать»: дочь Боярского о госпитализации отца

Дочь народного артиста РСФСР Михаила Боярского актриса Елизавета Боярская ответила на сообщения о госпитализации отца. Ее цитирует «Пятый канал».
По словам артистки, сейчас ее отец находится дома, а не в больнице.
«Нечего раскручивать. Папа дома», — сказала Боярская.
26 декабря Михаил Боярский отпраздновал свой 75-летний юбилей. Российский президент поздравил артиста, отметив его многогранный талант и яркий артистический темперамент. Путин пожелал Боярскому впечатляющих успехов в профессии.
10 января 2025 года появились сообщения о госпитализации народного артиста РСФСР.
Сын актера Сергей Боярский после заверил, что отец чувствует себя хорошо. Сейчас он отдыхает дома после компьютерной томографии легких.