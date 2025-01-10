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«Нечего раскручивать»: дочь Боярского о госпитализации отца

Дочь Боярского Елизавета: актер находится дома, а не в больнице
Елизавета и Михаил Боярские, фото: соцсети
Елизавета и Михаил Боярские, фото: соцсети

Дочь народного артиста РСФСР Михаила Боярского актриса Елизавета Боярская ответила на сообщения о госпитализации отца. Ее цитирует «Пятый канал».

По словам артистки, сейчас ее отец находится дома, а не в больнице.

«Нечего раскручивать. Папа дома», — сказала Боярская.

26 декабря Михаил Боярский отпраздновал свой 75-летний юбилей. Российский президент поздравил артиста, отметив его многогранный талант и яркий артистический темперамент. Путин пожелал Боярскому впечатляющих успехов в профессии.

10 января 2025 года появились сообщения о госпитализации народного артиста РСФСР.

Сын актера Сергей Боярский после заверил, что отец чувствует себя хорошо. Сейчас он отдыхает дома после компьютерной томографии легких.