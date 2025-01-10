Джейми Ли Кертис пожертвовала $1 млн пострадавшим от пожаров

66-летняя актриса написала в соцсти, что они с мужем и детьми решили выделить эту сумму из личных средств на поддержку их «великого города и штата и прекрасных людей, которые живут в нем и любят его». Она добавила, что находится на связи с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом, мэром Лос-Анджелеса Карен Басс и сенатором США от Калифорнии Адамом Шиффом для достижения адресной и наиболее эффективной помощи.