Джейми Ли Кертис пожертвовала $1 млн пострадавшим от пожаров

Джейми Ли Кертис пожертвовала $1 млн в фонд помощи жителям, пострадавшим от продолжающихся лесных пожаров в районе Лос-Анджелеса.
66-летняя актриса написала в соцсти, что они с мужем и детьми решили выделить эту сумму из личных средств на поддержку их «великого города и штата и прекрасных людей, которые живут в нем и любят его». Она добавила, что находится на связи с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом, мэром Лос-Анджелеса Карен Басс и сенатором США от Калифорнии Адамом Шиффом для достижения адресной и наиболее эффективной помощи.
При этом Кертис сама оказалась в числе тех, кто эвакуировался из своего дома, писал Variety.
В среду, 8 января, актриса также рассказала о пожарах на шоу «Ночное шоу с Джимми Фэллоном», назвав стихийное бедствие «невероятно тяжелым и ужасным».
«Как вы знаете, место, где я живу, сейчас охвачено огнем. Весь город Пасифик-Палисейдс горит. Я прилетела сюда вчера вечером и еще в самолете начала получать сообщения, и это просто ужасно, ребята. В Южной Калифорнии настоящая катастрофа», — сказала оскароносная артистка.
«Рынок, где я делаю покупки, школы, в которые ходят мои дети. Многие, многие, многие друзья потеряли свои дома», — добавила актриса.
Пожары охватили Лос-Анджелес и близлежащие районы 7 января. На следующий день президент США Джо Байден объявил о введении режима масштабного стихийного бедствия. В среду вечером на Голливудских холмах вспыхнул новый пожар. Число погибших в результате пожаров возросло до десяти человек.
По данным властей, огонь угрожает как минимум 28 тыс. домов, при этом пламя продолжает распространяться, появляются новые очаги. В престижном районе Пасифик-Палисейдс, где проживают многие кинозвезды, уничтожено около 1 тыс. домов. Пострадали дома Пэрис Хилтон, Адама Броди, Мэнди Мур и других.
Исходя из свежих данных Daily Mail, огонь повредил или уничтожил также дом Тины Ноулз (матери Бейонсе) на побережье в Малибу, дома Джеффа Бриджеса («Большой Лебовски») и Джона Гудмана («Праведные Джемстоуны»), а еще Мэла Гибсона. Во время пожара актер находился на записи подкаста. Также сгорело поместье, где когда-то жила модель Иоланда Хадид и выросли ее дочери — модели Джиджи и Белла Хадид. Огонь угрожает и дому покойного Мэттью Перри, жилище недавно продали за $8,5 млн.