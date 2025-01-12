До актерского дебюта в драме Киры Муратовой «Увлеченья» экстравагантная блондинка писала сценарии и училась во ВГИКе. Известность пришла к ней в 2000 году после роли Альбины в мелодраме «Граница: Таежный роман». Спустя год она вышла замуж за бизнесмена Леонида Добровского и родила дочь Ульяну. Когда девочке исполнилось 11 лет, ее отправили во Францию. Чтобы быть ближе к дочери, Рената купила квартиру в Париже и в 2022 году переехала туда.