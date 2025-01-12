До актерского дебюта в драме Киры Муратовой «Увлеченья» экстравагантная блондинка писала сценарии и училась во ВГИКе. Известность пришла к ней в 2000 году после роли Альбины в мелодраме «Граница: Таежный роман». Спустя год она вышла замуж за бизнесмена Леонида Добровского и родила дочь Ульяну. Когда девочке исполнилось 11 лет, ее отправили во Францию. Чтобы быть ближе к дочери, Рената купила квартиру в Париже и в 2022 году переехала туда.
Расскажем, где сейчас и чем занимается Литвинова.
Как Рената оказалась за границей
Весной 2022 года в Санкт-Петербурге должны были пройти гастроли МХТ имени Чехова — планировалось показать спектакль «Звезда вашего времени» с Ренатой Литвиновой в главной роли. Вскоре появились слухи о том, что актриса улетела в Европу, чтобы пройти лечение. Гастроли тем временем отменили, и худруку театра Константину Хабенскому пришлось срочно искать замену Литвиновой и в других постановках — «Северный ветер» и «Свидетель обвинения».
В марте 2022-го Рената Литвинова вышла на связь в своей соцсети и извинилась за сорванное мероприятие, но пообещала не пропадать. С тех пор в Telegram-канале Ренаты фото с парижских улиц и показов. Тем не менее связь с домом актриса сохраняет.
Связь с домом и бизнес в России
Время от времени Рената Литвинова прилетает в Россию. В декабре 2024 года актрису заметили в Столешниковом переулке в Москве. Знаменитость позировала фотографам на улице — предположительно, Литвинова участвовала в фотосессии для одного известного модного дома.
В прошлый раз Рената приезжала в феврале 2023 года. Поводом стал день рождения матери. Литвинова выкладывала ролик из салона автомобиля, который едет по трассе в Санкт-Петербург.
В России у нее также осталась доля в бизнесе по продаже косметики. Компания терпит убытки второй год подряд. В 2022 они составили 2,5 миллиона рублей, а в 2023-м — 272 тысяч рублей.
Карьера во Франции
Летом 2023 года в интервью французскому журналу Acumen Литвинова рассказала, что только недавно начала ощущать себя парижанкой. И хотя все еще не говорит свободно по-французски, но в ближайшее время планирует улучшить языковые навыки.
После переезда Рената попала на обложку L'Officiel Monaco. Кроме того, она стала музой аромата бренда духов, который запустил Жан-Поль Герлен. Литвинова сотрудничает и крепко дружит с креативным директором модного дома Balenciaga Демной Гвасалия, в показе одной из коллекций которого блондинка выступила в качестве модели, причем в дефиле приняли участие такие звезды, как Ким Кардашьян, Дуа Липа, Николь Кидман и Наоми Кэмпбелл.
Дефилировала Рената и на парижской Неделе моды, где представлялись коллекции на 2025 год. Кроме того, Литвинова периодически участвует в показах дочери, которая выучилась на дизайнера в Королевской академии изящных искусств в Бельгии.
Театральные подмостки Европы
В конце 2022 года в Таллине Литвинова устроила презентацию своего дебютного спектакля «Кактус». Премьера прошла в рамках театрального фестиваля Kured Lendavad. По сюжету главная героиня ждет своего возлюбленного, к которому собирается переехать, но тот ушел к другой. Собирая чемодан, она общается с кактусом и голубем, с которыми вдруг происходят чудеса.
Рената не только сыграла главную роль, но и выступила автором пьесы, переведенной на несколько языков, а также режиссером постановки. Костюмы создал Гвасалия, а музыку написала Земфира (признана иноагентом в РФ). В январе 2023 года показ прошел в парижском театре «Эберто». Спектакль увидела публика Лондона, Хельсинки, Лимасола и других европейских городов.
Новая работа Литвиновой, моноспектакль под названием «Священное чудовище», будет представлена в марте 2025 года все в том же «Эберто». Литвинова снова сотрудничает с Демной Гвасалией, который подготовил для главной героини Маргариты более 30 уникальных нарядов. Рената расскажет историю о кинозвезде и пообещала, что зритель увидит переплетение триллера и трагикомедии.
Другие проекты
Рената Литвинова занимается написанием сценариев для короткометражных фильмов. В 2022 году она выпустила книгу «О счастье и о зле», в которой собраны ее избранные творения. Знаменитость занимается живописью, предпочитая цветную графику и экстравагантный стиль. Периодически за рубежом проходят ретроспективные показы фильмов Литвиновой «Северный ветер» и «Последняя сказка Риты».