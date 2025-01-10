Первая актриса, побывавшая на МКС, теперь стала еще и певицей в поп-рок-группе «Мандрагора». Весной 2024 года команда с успехом выступила в телешоу «Квартирник у Маргулиса», а летом у коллектива состоялся фестивальный дебют. В интервью Юлия Пересильд призналась, что не хочет, чтобы актерская и исполнительская ипостаси как-то пересекались, но тем не менее известность дает больше свободы создавать ту музыку, которая нравится, не ориентируясь на потребности публики.