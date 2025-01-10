Профессия актер позволяет примерить на себя сотни образов, но и этого бывает недостаточно. Большому таланту порой тесно в рамках одного занятия, и выход находится в творческих экспериментах. Кто из российских артистов поет и играет в группах, читайте в статье.
1. Александр Ильин, «План Ломоносова»
Представитель знаменитой актерской династии создал свою группу «План Ломоносова», когда начал сниматься в сериале «Интерны». Свой проект Александр Ильин считает не менее важным, чем актерская профессия. Коллектив играет веселый сатирический панк-рок с элементами лирики. «План Ломоносова» выпустил семь студийных альбомов, песни группы Ильина попали в ротацию «Нашего радио».
Александр и его соратники в лучших традициях панка придерживаются принципа DIY («сделай сам») — они самостоятельно записывают и оформляют альбомы, снимают клипы, создают афиши и занимаются продвижением.
2. Гоша Куценко, «ГК»
Прежде чем организовать коллектив под собственным именем, Гоша Куценко попробовал свои силы в качестве солиста группы «Баранина-97», а затем в составе проекта Anatomy of Soul. За время сотрудничества были созданы саундтреки к фильмам «Марс», «Четвертое желание», «Все могут короли», «Дикари».
В 2008 году в составе команды «ГК» Гоша занялся студийной работой. Одним из ярких хитов стал его совместный трек с группой «Чили» «Сказки». В 2018-м Куценко записал целый альбом коллабораций с Полиной Гагариной, Валерией, Анжеликой Варум и другими звездами эстрады. В том же году песни Гоши Куценко зазвучали в сериалах «Ольга» и «Скорая помощь».
3. Сергей Безруков, «Крестный папа»
Детскую мечту — организовать свою рок-группу — артист осуществил в 2018 году. Еще раньше Сергей Безруков написал рок-композицию «Соловушка» для спектакля «Хулиган. Исповедь» и поставил музыкально-поэтическое представление «Высоцкий. Рождение легенды», в котором песни барда звучат в рок-аранжировке.
Накопив достаточно опыта, Безруков создал рок-группу «Крестный папа», где выступает в качестве вокалиста и гитариста. Вместе с этим коллективом выпущено уже три студийных альбома и саундтрек к фильму «Заповедник».
4. Евгений Цыганов, «Ме4та»
Играть рок актер начал еще в подростковом возрасте, в 18 лет Евгений Цыганов вместе с Павлом Баршаком организовали рок-группу «Гренки», которая просуществовала четыре года. В 2015 году Евгений собрал команду «POKAPRЕT», где стал автором песен, вокалистом и бас-гитаристом. В названии отражен стиль исполнения — драйвовый альтернативный рок с мощными гитарными ударными. Коллектив активно выступал в столичных клубах и принимал участие в рок-фестивалях.
В 2024 году Цыганов перезапустил свою музыкальную карьеру, а квартет стал называться «Ме4та». Голос артиста, кстати, можно услышать на открывающих титрах сериала «Первый номер», в котором Евгений исполнил главную роль.
5. Павел Майков, «Магрит»
Звезда сериалов «Бригада» и «Контакт», а также брат Анастасии Стоцкой Павел Майков тоже неравнодушен к музыке. Свой талант он раскрыл еще в 90-е в мюзикле «Метро», где сыграл главную роль. Затем были эксперименты с проектами «7 процентов», «БутерБродский», а в 2017 году была создана исполняющая performance-rock группа «Магрит».
Майкова, который не только исполняет рок, но и пишет для коллектива текст и музыку, не сразу можно узнать на сцене — он, как и положено рок-н-рольщику, выходит к поклонникам с подведенными глазами и оголенным торсом.
6. Юлия Пересильд, «Мандрагора»
Первая актриса, побывавшая на МКС, теперь стала еще и певицей в поп-рок-группе «Мандрагора». Весной 2024 года команда с успехом выступила в телешоу «Квартирник у Маргулиса», а летом у коллектива состоялся фестивальный дебют. В интервью Юлия Пересильд призналась, что не хочет, чтобы актерская и исполнительская ипостаси как-то пересекались, но тем не менее известность дает больше свободы создавать ту музыку, которая нравится, не ориентируясь на потребности публики.
7. Петр Федоров, «Р.А.Й»
Один из немногих актеров-музыкантов, который предпочел вместо забористого рока электронику. Первый опыт Петр Федоров получил в составе группы Devices, которая делала каверы на треки 90-х. В качестве клавишника артист продолжил свою музыкальную карьеру в группе Race to Space, где поет и актриса Мириам Сехон.
Собственный проект Федорова техно-рейв дуэт «Р.А.Й.» образовался в 2019 году. Дискография у музыкантов пока небольшая: выпущен один альбом, саундтрек к сериалу «Ласт Квест» и несколько синглов.
8. Александр Устюгов, Ekibastuz
Звезда сериала «Столыпин» Александр Устюгов легко сможет объяснить название своей группы — это город в Казахстане, в котором родился артист. Днем рождением команды считается ее выступление в клубе «Балтиец» в Санкт-Петербурге в 2015 году. Музыканты особенно любят давать концерты в культурной столице, поэтому определяют свой жанр как питерский рок. Ekibastuz выпустил уже девять альбомов. В 2019 году Александр записал песню «Обнуляю», которая стала саундтреком сериала «Рикошет».