Стал известен исполнитель роли Иисуса в сиквеле «Страстей Христовых»

Точная дата начала съемочного процесса пока неизвестна, но зато постановщик фильма Мэл Гибсон поделился актуальным и уже утвержденным названием сиквела библейского эпоса — The Resurrection of Christ («Воскресение Христа»). Отмечается также, что разработка проекта ведется уже почти 10 лет.