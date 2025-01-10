Стал известен исполнитель роли Иисуса в сиквеле «Страстей Христовых»

Мэл Гибсон начнет съемки продолжения культовой картины «Страсти Христовы» в 2026 году. Об этом сообщает портал World of Reel.
Сообщается, что роль Иисуса вновь исполнит актер Джеймс Кэвизел. Сюжет фильма раскрывает события трех дней и трех ночей между распятием Иисуса и Его воскресением.
Точная дата начала съемочного процесса пока неизвестна, но зато постановщик фильма Мэл Гибсон поделился актуальным и уже утвержденным названием сиквела библейского эпоса — The Resurrection of Christ («Воскресение Христа»). Отмечается также, что разработка проекта ведется уже почти 10 лет.
Ранее Мэл Гибсон сообщил, что его дом в Малибу сгорел дотла.