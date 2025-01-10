Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Стал известен исполнитель роли Иисуса в сиквеле «Страстей Христовых»

Съемки продолжения начнутся в 2026 году
Джеймс Кэвизел и Мэл Гибсон на съемках фильма «Страсти Христовы»
Джеймс Кэвизел и Мэл Гибсон на съемках фильма «Страсти Христовы»Источник: Legion-Media.ru

Мэл Гибсон начнет съемки продолжения культовой картины «Страсти Христовы» в 2026 году. Об этом сообщает портал World of Reel.

Сообщается, что роль Иисуса вновь исполнит актер Джеймс Кэвизел. Сюжет фильма раскрывает события трех дней и трех ночей между распятием Иисуса и Его воскресением.

Точная дата начала съемочного процесса пока неизвестна, но зато постановщик фильма Мэл Гибсон поделился актуальным и уже утвержденным названием сиквела библейского эпоса — The Resurrection of Christ («Воскресение Христа»). Отмечается также, что разработка проекта ведется уже почти 10 лет.

Ранее Мэл Гибсон сообщил, что его дом в Малибу сгорел дотла.