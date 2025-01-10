Блейк Лайвли прервала молчание и высказалась о пожаре в Калифорнии

«Всем, кто пострадал от пожаров в Лос-Анджелесе… MALAN регулярно обновляет этот документ с информацией о ресурсах взаимопомощи для жителей Лос-Анджелеса. Там есть информация о приютах, бесплатных средствах индивидуальной защиты, продуктах питания, спасении животных и многом другом. Если у вас есть дополнительные ресурсы, пожалуйста, поделитесь ими», — написала Лайвли.