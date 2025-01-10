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Блейк Лайвли прервала молчание и высказалась о пожаре в Калифорнии

На фоне скандала с режиссером Джастином Бальдони актриса не публиковала посты в соцсетях
Блейк Лайвли
Блейк ЛайвлиИсточник: Legion-Media.ru

Блейк Лайвли выразила поддержку пострадавшим от пожаров в Лос-Анджелесе, нарушив молчание после скандала с Джастином Бальдони. В своих соцсетях актриса поделилась ресурсами для помощи пострадавшим и приютами для животных.

«Всем, кто пострадал от пожаров в Лос-Анджелесе… MALAN регулярно обновляет этот документ с информацией о ресурсах взаимопомощи для жителей Лос-Анджелеса. Там есть информация о приютах, бесплатных средствах индивидуальной защиты, продуктах питания, спасении животных и многом другом. Если у вас есть дополнительные ресурсы, пожалуйста, поделитесь ими», — написала Лайвли.

В Лос-Анджелесе продолжаются масштабные пожары, уничтожившие более 2000 зданий включая дома многих голливудских звезд, включая Пэрис Хилтон, Адама Броди, Анны Фэрис и Билли Кристала. Блейк Лайвли и ее муж, Райан Рейнольдс, находятся в безопасности в своем доме в Нью-Йорке с четырьмя детьми.