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Эдриан Броуди расплакался во время вручения награды

В своей благодарственной речи актер упомянул лесные пожары, бушующие в Лос-Анджелесе

Актер Эдриан Броуди не смог сдержать слез во время благодарственной речи на церемонии вручения наград премии New York Film Critics Circle. Об этом сообщает издание People.

Эдриан Броуди на премии New York Film Critics Circle
Эдриан Броуди на премии New York Film Critics CircleИсточник: Legion-Media.ru

Получая статуэтку за лучшую мужскую роль в фильме «Бруталист» режиссера Брэди Корбета, актер выразил благодарность спасателям, работающим во время разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе. Говоря о трагедии для всех местных жителей, Броуди прослезился.

«Нельзя не упомянуть о тяжести в наших сердцах в этот момент. Это был тяжелый день. Трудно принимать награду, когда в мире столько страданий. Мое сердце со всеми семьями, животными и коллегами, пострадавшими от пожаров», — заявил Эдриен.

Ранее Мэл Гибсон сообщил, что его дом в Малибу сгорел дотла.