Эдриан Броуди расплакался во время вручения награды

«Нельзя не упомянуть о тяжести в наших сердцах в этот момент. Это был тяжелый день. Трудно принимать награду, когда в мире столько страданий. Мое сердце со всеми семьями, животными и коллегами, пострадавшими от пожаров», — заявил Эдриен.