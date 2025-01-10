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Ариана Гранде прокомментировала слухи о том, что сыграет Одри Хепберн

Актриса удивилась слухам о своем участии в байопике про Хепберн
Ариана Гранде
Ариана ГрандеИсточник: Legion-Media.ru

После триумфального появления Арианы Гранде в экранизации мюзикла «Злая», в Сети разгорелись обсуждения по поводу дальнейшей карьеры актрисы. Особое внимание фанатов привлекла интересная теория, связанная с возможным участием Гранде в новом амбициозном проекте — байопике об Одри Хепберн.

Поклонники обратили внимание на то, что в последнее время стиль Арианы все чаще перекликается с образами Холли Голайтли — героини картины «Завтрак у Тиффани». В связи с этим фанаты предположили, что артистка может готовиться к роли самой Одри Хепберн в фильме.

На ежегодном гала-концерте Национального совета кинокритиков Ариана Гранде дала понять, что это всего лишь предположения.

«Боже мой, почему все спрашивают меня об этом? Вы сумасшедшие! Вы безумные, вы просто безрассудные, но я вас очень люблю!», — ответила она во время беседы с Access Hollywood.