Ариана Гранде прокомментировала слухи о том, что сыграет Одри Хепберн

После триумфального появления Арианы Гранде в экранизации мюзикла «Злая», в Сети разгорелись обсуждения по поводу дальнейшей карьеры актрисы. Особое внимание фанатов привлекла интересная теория, связанная с возможным участием Гранде в новом амбициозном проекте — байопике об Одри Хепберн.
Поклонники обратили внимание на то, что в последнее время стиль Арианы все чаще перекликается с образами Холли Голайтли — героини картины «Завтрак у Тиффани». В связи с этим фанаты предположили, что артистка может готовиться к роли самой Одри Хепберн в фильме.
На ежегодном гала-концерте Национального совета кинокритиков Ариана Гранде дала понять, что это всего лишь предположения.
«Боже мой, почему все спрашивают меня об этом? Вы сумасшедшие! Вы безумные, вы просто безрассудные, но я вас очень люблю!», — ответила она во время беседы с Access Hollywood.