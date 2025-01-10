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Михаил Боярский проходит плановое медобследование

Народный артист России планирует выйти на сцену 11 января
Михаил Боярский
Михаил БоярскийИсточник: PersonaStars

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Народный артист России Михаил Боярский проходит плановое обследование в одном из медучреждений Санкт-Петербурга, в субботу планирует выйти на сцену, сообщил ТАСС сын актера, депутат Госдумы Сергей Боярский.

Ранее в СМИ и Telegram-каналов появилась информация о госпитализации Михаила Боярского в кардиологическое отделение одного из городских стационаров.

«С папой все в порядке. Плановое КТ легких. Завтра спектакль», — сказал собеседник агентства.

В своем Telegram-канале Сергей Боярский отметил, что только что разговаривал с отцом, который готовится к спектаклю.