Михаил Боярский проходит плановое медобследование

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Народный артист России Михаил Боярский проходит плановое обследование в одном из медучреждений Санкт-Петербурга, в субботу планирует выйти на сцену, сообщил ТАСС сын актера, депутат Госдумы Сергей Боярский.
Ранее в СМИ и Telegram-каналов появилась информация о госпитализации Михаила Боярского в кардиологическое отделение одного из городских стационаров.
«С папой все в порядке. Плановое КТ легких. Завтра спектакль», — сказал собеседник агентства.
В своем Telegram-канале Сергей Боярский отметил, что только что разговаривал с отцом, который готовится к спектаклю.