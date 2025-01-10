Мэл Гибсон сообщил, что его дом в Малибу сгорел дотла

Шум сирен и отблески пламени стали новой реальностью для жителей Лос-Анджелеса, которые стали жертвами масштабных пожаров. Среди пострадавших знаменитые актеры, которые в одночасье лишились своих шикарных вилл на берегу океана.
Звезда фильма «Чего хотят женщины» Мэл Гибсон тоже лишился своего имущества. Он рассказал журналистам, что раньше не видел настолько масштабного пожара.
«Я никогда не видел, чтобы населенный пункт был так масштабно сожжен. Все можно просто собирать в урны. Мой дом выглядел как Дрезден», — заявил актер в интервью телеканалу News Nation.
Гибсон отметил, что жил в этом районе 15 лет и был свидетелем многих лесных пожаров, но чтобы пламя разгоралось с такой силой, он видит впервые.
Ранее стало известно, что объявление номинантов на «Оскар» перенесли из-за пожаров в США.