Ханде Эрчел и Барыш Ардуч приедут в Москву

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. 6 февраля в прокат выйдет фильм «Оставь это ветру» с турецкими актерами Ханде Эрчел и Барышем Ардучем в главных ролях, которые приедут в Москву. Об этом сообщила пресс-служба кинокрокатной компании «Вольга».