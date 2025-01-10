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Ханде Эрчел и Барыш Ардуч приедут в Москву

Приезд турецких актеров связан с выходом фильма «Оставь это ветру», где они сыграли главные роли
Кадр из фильма «Оставь это ветру»
Кадр из фильма «Оставь это ветру»

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. 6 февраля в прокат выйдет фильм «Оставь это ветру» с турецкими актерами Ханде Эрчел и Барышем Ардучем в главных ролях, которые приедут в Москву. Об этом сообщила пресс-служба кинокрокатной компании «Вольга».

«6 февраля кинопрокатная компания “Вольга” выпустит в прокат романтическую комедию “Оставь это ветру” с турецким сердцеедом Барышем Ардучем (“Ворон”) и блистательной актрисой Ханде Эрчел (“Постучись в мою дверь”). Фанатов турецких актеров в России ждет большой сюрприз — исполнители главных ролей приедут в Москву», — говорится в сообщении.

Съемки фильма проходили в Стамбуле и на полуострове Чешме. В прокат фильм выходит при поддержке онлайн-кинотеатра «Иви».