В РФ на киносеансы в новогодние праздники продали почти 13 млн билетов

«В праздники на сеансы фильмов было продано 12,9 млн билетов. Всего на новогодних каникулах состоялось 268 тыс. кинопоказов. Посещаемость кинотеатров на 97% обеспечили отечественные картины. Настоящим новогодним подарком для семей по всей стране стали премьеры сказок “Волшебник Изумрудного города” и “Финист. Первый богатырь”», — говорится в сообщении.