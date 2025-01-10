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В РФ на киносеансы в новогодние праздники продали почти 13 млн билетов

Всего на новогодних каникулах состоялось 268 тыс. кинопоказов, отметила министр культуры Ольга Любимова

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Россияне в новогодние праздники приобрели 12,9 млн билетов на киносеансы. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в Telegram-канале.

«В праздники на сеансы фильмов было продано 12,9 млн билетов. Всего на новогодних каникулах состоялось 268 тыс. кинопоказов. Посещаемость кинотеатров на 97% обеспечили отечественные картины. Настоящим новогодним подарком для семей по всей стране стали премьеры сказок “Волшебник Изумрудного города” и “Финист. Первый богатырь”», — говорится в сообщении.

Любимова также отметила, что сборы обеих картин уже преодолели отметку в 2 млрд рублей. «Волшебник Изумрудного города» собрал 2,6 млрд рублей, «Финист. Первый богатырь» — 2 млрд рублей. Фильмом- «миллиардником» на праздниках также стала новогодняя комедия «Елки 11».