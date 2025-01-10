Мишустин поздравил Валентину Теличкину с 80-летием

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с 80-летием народную артистку России Валентину Теличкину, отметив ее особый талант в драматических и комедийных ролях.
«Многие фильмы с вашим участием стали событиями в мире киноискусства. А вы — дорогой и любимой артисткой для зрителей всех поколений», — говорится в поздравлении председателя правительства, опубликованном на сайте кабмина.
Мишустин добавил, что Теличкина раскрывает своих героинь с невероятной убедительностью, создавая яркие образы. Он пожелал актрисе творческого вдохновения, здоровья и благополучия.
Валентина Теличкина родилась 10 января 1945 года в селе Красном (Арзамасский район Горьковской области, ныне Нижегородская область). В 1967 году окончила в Москве Всесоюзный государственный институт кинематографии (ныне Всероссийский государственный университет кинематографии им. С. А. Герасимова). Выпускница мастерской народного артиста СССР Владимира Белокурова.
В общей сложности Теличкина снялась в более чем 70 фильмах и сериалах. Среди ее киноработ, в частности, курьер и машинистка редакции Валя Королькова в драме «Журналист» (1967, режиссер Сергей Герасимов), кассир-контролер Оля в трагикомедии «Зигзаг удачи» (1968, Эльдар Рязанов), Валя в драме «Начало» (1970, Глеб Панфилов), Катерина в комедии «Не может быть!» по рассказам Михаила Зощенко (1975, Леонид Гайдай), продавщица Зоя в фильме «Пять вечеров» по мотивам пьесы Александра Володина (1978, Никита Михалков), Анна Оношенкова в драме «Васса» по мотивам произведения Максима Горького «Васса Железнова» (1983, Глеб Панфилов), мать Александра Белова в сериале «Бригада» (2002, Алексей Сидоров).