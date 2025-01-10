Мишустин поздравил Валентину Теличкину с 80-летием

В общей сложности Теличкина снялась в более чем 70 фильмах и сериалах. Среди ее киноработ, в частности, курьер и машинистка редакции Валя Королькова в драме «Журналист» (1967, режиссер Сергей Герасимов), кассир-контролер Оля в трагикомедии «Зигзаг удачи» (1968, Эльдар Рязанов), Валя в драме «Начало» (1970, Глеб Панфилов), Катерина в комедии «Не может быть!» по рассказам Михаила Зощенко (1975, Леонид Гайдай), продавщица Зоя в фильме «Пять вечеров» по мотивам пьесы Александра Володина (1978, Никита Михалков), Анна Оношенкова в драме «Васса» по мотивам произведения Максима Горького «Васса Железнова» (1983, Глеб Панфилов), мать Александра Белова в сериале «Бригада» (2002, Алексей Сидоров).