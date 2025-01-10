Сборы фильма «Финист. Первый богатырь» превысили 2 млрд рублей

Фильм «Финист. Первый богатырь» собрал в прокате более 2 млрд рублей. Это следует из данных, приведенных порталом ЕАИС в четверг, 9 января.
Сумма сборов включает предпродажи в размере порядка 195 млн рублей. При этом наибольшее сборы кинокартине принес первый уикенд.
Премьера сказочного блокбастера состоялась 1 января. Зрителей особенно впечатлили помощники Финиста — Баба-яга, которую сыграла актриса Юлия Пересильд, а также верблюд Джамал. Позднее, 7 января, фильм стал лидером российского кинематографа, собрав в прокате более 1,5 млрд рублей.
28 декабря прошлого года актеры фильма рассказали, что для боевых сцен прошли курсы русских кулачных боев и владения оружием.
«Финист. Первый богатырь» — совместный проект студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START и телеканала «Россия», созданный при поддержке Фонда кино. В широкий прокат фильм выпустил дистрибьютор «НМГ Кинопрокат», входит в холдинг «Национальная Медиа Группа» (НМГ).
Картина рассказывает о том, как былинный герой вместе с помощниками отправляется в восточные земли и сражается там со сказочными противниками.