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59-летняя Брук Шилдс поделилась снимком в бикини

Звезда «Голубой лагуны» выложила фото в купальнике в соцсети

Американская актриса Брук Шилдс поделилась снимком с отдыха на пляже. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

59-летняя Брук Шилдс поделилась снимком в бикини
59-летняя Брук Шилдс поделилась снимком в бикиниИсточник: Lenta.Ru

59-летняя звезда «Голубой лагуны» предстала на размещенном фото в бикини шоколадного цвета, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок со средней посадкой. Кроме того, она позировала перед камерой с золотым ожерельем, украшенным зеленым камнем, и распущенными волосами. Ее внешний вид дополнила соломенная шляпа.

«Лучшая новогодняя поездка», — подписала знаменитость пост, который набрал 89,6 тысяч лайков.

Ранее звезду «Голубой лагуны» не узнали на фото без макияжа.