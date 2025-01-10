59-летняя Брук Шилдс поделилась снимком в бикини

Американская актриса Брук Шилдс поделилась снимком с отдыха на пляже. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.
59-летняя звезда «Голубой лагуны» предстала на размещенном фото в бикини шоколадного цвета, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок со средней посадкой. Кроме того, она позировала перед камерой с золотым ожерельем, украшенным зеленым камнем, и распущенными волосами. Ее внешний вид дополнила соломенная шляпа.
«Лучшая новогодняя поездка», — подписала знаменитость пост, который набрал 89,6 тысяч лайков.
Ранее звезду «Голубой лагуны» не узнали на фото без макияжа.