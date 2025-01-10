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Отец Зендаи прокомментировал слухи о помолвке дочери с Томом Холландом

Казембе Аджаму Коулман опроверг, что актер просил у него руки дочери
Казембе Аджаму Коулман с дочерью Зендаей
Казембе Аджаму Коулман с дочерью ЗендаейИсточник: Legion-Media.ru

Отец актрисы Зендаи Казембе Аджаму Коулман заявил, что не знает о ее помолвке с Томом Холландом. Об этом сообщает Dailу Mail.

«Это просто куча мусора, раздаваемого TMZ. Я не понимаю, о чем вы говорите», — заявил Казембе Аджаму Коулман.

Отец актрисы также выразил крайнее сомнение в том, что Том Холланд сделал предложение Зендае и отказался от дальнейших комментариев.

До этого сообщалось, что Том Холланд помолвлен со звездой «Эйфории», американской актрисой Зендаей. По данным журналистов, помолвка прошла между католическим Рождеством и Новым годом. Источники отметили, что молодой человек решил не устраивать шоу, все прошло в романтичной обстановке дома у актрисы. При этом членов семьи рядом не было. Как пояснил собеседник TMZ, это был просто приятный момент между влюбленными.