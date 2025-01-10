Беременная жена Сарика Андреасяна показала его новый имидж

Актриса Елизавета Моряк опубликовала фото мужа Сарика Андреасяна после смены имиджа. Снимками она поделилась в соцсети.
Моряк показала, как изменилась внешность режиссера после поездки в Дубай. Андреасян решил сбрить усы и продемонстрировал результат на прогулке с женой.
«Володька сбрил усы», «Почему Володенька сбрил усы?» — написали пользователи соцсетей в комментариях.
Артистка скоро во второй раз станет матерью. Моряк недавно раскрыла пол будущего ребенка. Она ждет еще одну девочку от Андреасяна. Для режиссера дочь станет четвертым ребенком. У него от предыдущего брака есть двое сыновей. Продюсер признавался, что расставание с супругой Аленой после семи лет брака было тяжелым и они сохранили общение только ради общих детей.
Звезда «Онегина» недавно ответила на обвинения, что вышла замуж по расчету. По словам Моряк, она познакомилась с Андреасяном до его взлета в карьере, когда у него были только долги. Пара официально зарегистрировала отношения в ноябре 2022 года. Артистка рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете — он устроил романтическую прогулку над городом и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня». А 19 февраля 2023 года у пары родилась Элизабет.
Ранее Лиза Моряк показала фигуру на пляже.