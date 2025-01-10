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42-летняя Энн Хэтэуэй вышла на публику в платье «голливудской принцессы»

Актриса появилась на публике в золотом платье-бюстье

Актриса Энн Хэтэуэй посетила церемонию открытия выставки Bvlgari Infinity Serpents в Шанхае. Об этом сообщает Page Six.

Энн Хэтэуэй
Энн ХэтэуэйИсточник: Legion-Media.ru

42-летняя Хэтэуэй вышла на публику в золотом платье-бюстье с пышной юбкой. Образ дополнили золотые туфли, ожерелье и серьги. Волосы ей уложили в высокий пучок и сделали вечерний макияж.

Энн Хэтэуэй обрела мировую популярность после выхода в 2001 году фильма «Как стать принцессой». В нулевые она также играла главные роли в фильмах «Заколдованная Элла», «Дьявол носит Prada» и других лентах.

Недавно актриса стала гостьей премьеры фильма «Мысль о тебе», где исполнила главную роль. Голливудская звезда позировала на ковровой дорожке в облегающем красном платье-бюстье Versace с разрезами под грудью. Образ знаменитости дополнили остроносые туфли в тон, длинные серьги и кольца с массивными камнями. Визажисты сделали Энн Хэтэуэй вечерний макияж в нюдовых тонах, а стилисты собрали ее волосы в высокий хвост.

Ранее Энн Хэтэуэй снялась в полупрозрачном комбинезоне в день своего рождения.