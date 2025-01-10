42-летняя Энн Хэтэуэй вышла на публику в платье «голливудской принцессы»

Недавно актриса стала гостьей премьеры фильма «Мысль о тебе», где исполнила главную роль. Голливудская звезда позировала на ковровой дорожке в облегающем красном платье-бюстье Versace с разрезами под грудью. Образ знаменитости дополнили остроносые туфли в тон, длинные серьги и кольца с массивными камнями. Визажисты сделали Энн Хэтэуэй вечерний макияж в нюдовых тонах, а стилисты собрали ее волосы в высокий хвост.