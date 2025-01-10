Алек Болдуин подал иск против прокурора после дела о стрельбе на съемках

По данным AP, в июле прошлого года суд в штате Нью-Мексико прекратил дело против Болдуина, которого привлекали по обвинению в непредумышленной стрельбе, в результате которой оператор Галина Хатчинс получила несовместимые с жизнью ранения во время подготовки к съемкам фильма в 2021 году.