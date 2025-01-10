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Информация о тайной свадьбе Кристины Асмус оказалась ошибочной

Актриса спровоцировала слухи о свадьбе, выложив фото с кольцом
Кристина Асмус и Илья Бурец на премьере сериала «Первый номер», фото: пресс-служба
Кристина Асмус и Илья Бурец на премьере сериала «Первый номер», фото: пресс-служба

Подозрения поклонников о том, что актриса Кристина Асмус тайно вышла замуж за продюсера Илью Буреца, оказались ошибочными. Об этом сообщает Super.ru.

Недавно Асмус опубликовала в личном блоге фотографию с обручальным кольцом на пальце, чем спровоцировала слухи о замужестве. Однако, уверяет Super.ru, знаменитость выкладывает фотографии с кольцом на том же пальце с лета 2024 года.

«Так что никакого нам громкого инфоповода. Пока», — подытоживает издание.

Кристина Асмус состоит в отношениях с продюсером Ильей Бурцом. В конце ноября актрису впервые засняли вместе с возлюбленным на премьере сериала «Первый номер». При этом издание kp.ru утверждает, что звезды вместе вышли в свет еще раньше. В середине ноября они «обнимались у всех на глазах» на закрытой вечеринке сериала «Беспринципные».

Асмус и Бурец познакомились во время работы над сериалом «Райцентр» — в нем актриса сыграла главную роль, а ее новый избранник был продюсером.