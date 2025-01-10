Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

На Наталью Бардо и Марюса Вайсберга напал слон в Африке

Актриса вместе с семьей отдыхает в Танзании
На Наталью Бардо и Марюса Вайсберга напал слон в Африке
На Наталью Бардо и Марюса Вайсберга напал слон в АфрикеИсточник: www_gazeta_ru

Актриса Наталья Бардо сообщила в соцсети о нападении слона во время отдыха со своим гражданским мужем Марюсом Вайсбергом и сыном Эриком в Танзании.

Семья отправилась на пикник, чтобы пообедать на природе в Африке. Они уже поставили стол и стулья, разложили еду, когда заметили вдалеке слона. Тогда Бардо «напряглась», но гид по имени Фрэнк уверил, что животное не станет к ним подходить.

«Вдруг он [слон] начинает идти на нас, тут Фрэнк кричит: “Быстро в машину”. Мы побежали и закрылись там», — поделилась артистка.

Бардо рассказала, что слон на протяжении 30 минут ходил вокруг их машины. Потом к нему присоединилась обезьяна, которая украла курицу со стола. Когда слон зашел за кусты, то гид вышел из автомобиля, чтобы убрать разложенные ими предметы обратно. Вскоре слон снова появился и стал «настойчиво приближаться, чтобы перевернуть автомобиль».

«Фрэнк начал медленно отъезжать. Слон хотел общения и пошел за машиной. Обкакались мы знатно», — рассказала она.

Артистка Наталья Бардо восемь лет состоит в отношениях с кинорежиссером Марюсом Вайсбергом, который старше нее на 17 лет. Пара официально не состоит в браке, но у них есть общий сын Эрик.