На Наталью Бардо и Марюса Вайсберга напал слон в Африке

Бардо рассказала, что слон на протяжении 30 минут ходил вокруг их машины. Потом к нему присоединилась обезьяна, которая украла курицу со стола. Когда слон зашел за кусты, то гид вышел из автомобиля, чтобы убрать разложенные ими предметы обратно. Вскоре слон снова появился и стал «настойчиво приближаться, чтобы перевернуть автомобиль».