И все же более привычен самой актрисе образ из еще одной всенародно любимой комедии «Где находится нофелет?». Хотя можно ли усомниться в таланте и красоте женщины, которая на протяжении большей части своей роли просто молчит, но при этом влюбляет в себя не только главного героя — сорокалетнего холостяка Пашу, но и миллионы зрителей. Напомним, главный герой Павел (Владимир Меньшов) и порядочный, и с работой все хорошо — он сотрудник НИИ, а жены у него нет. Решить проблему берется двоюродный брат Гена (Александр Панкратов-Черный), он ловит красоток на улице на пикаперский прием — перевернутое слово «телефон». И регулярно попадает сам, а вместе с ним и Паша, в дурацкие положения.