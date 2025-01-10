Она снималась у Эльдара Рязанова, Глеба Панфилова, Леонида Гайдая, Никиты Михалкова. И сегодня у актрисы все еще много предложений от режиссеров. В юбилей Валентины Теличкиной вспомним самые яркие из 80 сыгранных ролей, а также узнаем, кто был ее главным кинокритиком и как сложилась судьба одной из главных красавиц отечественного кинематографа.
Валя-артистка
Такое прозвище девочка, рожденная за несколько месяцев до Победы 1945 года, получила за неуемный характер и желание радовать всех вокруг своими выступлениями. И хотя судьба у ее семьи была совсем не простой — отца Валентины репрессировали за то, что покрыл дом железом, а еще раньше раскулачили как зажиточного мастера по изготовлению валяной обуви, ее карьера сложилась вполне успешно.
По совету своего брата мама Валентины Теличкиной разводом уберегла от репрессий себя и семерых детей. Но младшая дочь-артистка всегда чувствовала с трудолюбивым и добрым отцом особую внутреннюю связь и своего единственного сына назвала в честь него.
Поступление во ВГИК и переезд в Москву из Горьковской области никого из тех, кто знал активистку художественной самодеятельности, не удивил. Два года в общежитии на стипендию, которой хватало только на хлеб, Валентина Ивановна вспоминает как один из лучших периодов в жизни. После сельских забот студенческий быт казался раем: Теличкина кашеварила, делала стрижки менее приспособленным к жизни однокурсникам, а еще с восторгом посещала театры и музеи столицы.
«Зигзаг удачи» и главная роль
Удивительно, но именно скромную роль в фильме «Журналист» 1967 года Теличкина считает судьбоносной. Увидев на экранах студентку ВГИКа с легендарной прической «бабетта» и стрелками, как у Одри Хепберн, режиссеры стали охотно приглашать юную актрису.
Следующей яркой работой стала роль кассира Оли в фильме 1968 года «Зигзаг удачи». Нежная блондинка продает злополучный лотерейный билет своему жениху, а за этим следует целая череда приключений. В новогодней комедии, которая пусть и не сразу, но стала культовой, снялись звезды первой величины — Евгений Леонов, Евгений Евстигнеев, Валентина Талызина, Ирина Скобцева, Георгий Бурков.
И хоть ее Оля была невероятно скромна, эта роль добавила актрисе популярности, вот только образы ей предлагали однотипные и немного обидные — умных, добрых, но… неярких женщин. Хотя Теличкина не возражала. Для нее главным критерием была мораль и польза людям, которую несет ее творчество. А красивой она себя почему-то не считала, говорила, что просто операторы умеют ее снимать.
«Начало» и «Нофелет»
Вышедший в 1970 году фильм «Начало» с Инной Чуриковой в главной роли собрал немало премий. И вновь у Валентины Теличкиной здесь второстепенная, но крайне важная роль, которая явно противоречит сомнениям актрисы в своей внешности. По сценарию из трех подруг она самая эффектная. И своей утонченной аристократичной внешностью, за которую в картине ее сравнивают с Нефертити, лишь оттеняет непривлекательность «бабы Яги» Паши Строгановой (Инна Чурикова), которую тем не менее утверждают на роль в фильме.
И все же более привычен самой актрисе образ из еще одной всенародно любимой комедии «Где находится нофелет?». Хотя можно ли усомниться в таланте и красоте женщины, которая на протяжении большей части своей роли просто молчит, но при этом влюбляет в себя не только главного героя — сорокалетнего холостяка Пашу, но и миллионы зрителей. Напомним, главный герой Павел (Владимир Меньшов) и порядочный, и с работой все хорошо — он сотрудник НИИ, а жены у него нет. Решить проблему берется двоюродный брат Гена (Александр Панкратов-Черный), он ловит красоток на улице на пикаперский прием — перевернутое слово «телефон». И регулярно попадает сам, а вместе с ним и Паша, в дурацкие положения.
В то же время внимание холостяка давно приковано к незнакомке в троллейбусе — героине Валентины Теличкиной. И, несмотря на то, что гиперактивный Гена называет ее ужасным эпитетом «крокодил в желтой кофточке», именно эта скромная, но невероятно притягательная женщина становится избранницей Павла, едва он решается с ней заговорить.
Было еще много эпизодов, когда появление Теличкиной затмевало более молодых и ярких героинь. Например, в фильме «По главной улице с оркестром» Петра Тодоровского ее Евгения с короткой стрижкой и в брутальной косухе, очень смелой по тем временам, оставляет неизгладимое впечатление, а молодую соперницу в исполнении Марины Зудиной лишает всяких шансов увести его из семьи.
«Мама» Сергея Безрукова
1990-е годы оставили актрису практически без работы. Спорные фильмы и персонажи тех лет ее не устраивали, она отказывалась от ролей, в том числе с баснословными гонорарами. Обнаженные сцены также довольно часто становились поводом для отказа. В интервью Теличкина всегда подчеркивала, что для нее очень важен посыл, поэтому роскошной жизни она предпочитает достойную. Вероятно, значимую роль в такой избирательности играет и христианская мораль — актриса религиозна и много лет была в жюри православного кинофестиваля «Радонеж».
Ставшие модными телесериалы ее тоже не привлекали. Исключение она сделала для «Бригады», сыграв там роль мамы персонажа Сергея Безрукова Саши Белого. Поводом стали хороший сценарий и сама роль матери — любящей абсолютно, готовой принять сына любым. Безруков потом очень высоко отзывался о профессиональных и человеческих качествах актрисы.
Судьба свела их на съемочной площадке еще раз и снова в образах матери и сына — в сериале «Есенин». Актриса даже пошутила: «А давай я всех твоих мам буду играть!». В итоге обе роли стали очередным витком славы Валентины Теличкиной.
Сейчас она снимается нечасто, хотя предложений по-прежнему много. Очень красивый образ она создала в фильме Ларисы Садиловой «Огород», который многие оценили как начало возрождения качественного отечественного кино. Зато актриса увлеклась живописью, росписью мебели, проводит благотворительные выставки, в том числе в других городах.
Позднее счастье
Замуж за архитектора Владимира Гудкова Теличкина по меркам тех лет вышла поздно — в 35. Правда, жить вдвоем они начали раньше, но после рождения сына узаконили свои отношения. О том, что Иван остался единственным ее ребенком, актриса не раз открыто сожалела, ведь сама она была седьмой в своей семье.
Зато сын стал ее самым строгим критиком, заслужить его похвалу за работу в кино оказалось совсем непросто, да и роли по мере его взросления актриса выбирала с оглядкой, чтобы было не стыдно.
Сегодня Иван успешный юрист, окончивший престижный МГИМО, работает в очень крупном холдинге. В 2020 году Валентина Теличкина и Владимир Гудков отметили 40-летие брака, столь долгий и крепкий союз — большая редкость в творческой среде. Но несколько лет назад актриса овдовела. И сегодня ее жизнь наполняют практически ежедневные богослужения и общение с любимыми внуками Николаем, Анной и Федором.