В американском городе Альбукерке разворачивается действие популярного сериала «Во все тяжкие», в котором обыкновенный учитель химии Уолтер Уайт постепенно превращается в главного поставщика запрещенных веществ для местной мафии. Его криминальные наклонности вовлекают в водоворот опасных событий многих людей, среди которых особенно выделяется адвокат Сол Гудман. Мы расскажем, как прошло детство персонажа, что случилось с его братом Чаком, почему он стал культовой фигурой и героем популярных мемов.
Сол Гудман перерос тесные рамки второстепенного персонажа популярного сериала «Во все тяжкие» и стал главным героем спин-оффа «Лучше звоните Солу». Кто он: опасный преступник или человек с добрым сердцем, который не может противостоять соблазнам легкой наживы? Расскажем в статье.
Кто такой Сол Гудман
Персонаж совершенно точно воплощает расхожий образ американского адвоката. Сол Гудман — беспринципный профессионал, готовый в любой момент преступить закон и даже рискнуть жизнью ради крупных гонораров. Необходимость врать и изворачиваться в корне меняет личность Сола: он постепенно теряет близких людей и все глубже погружается в пучину криминала. Адвокат становится юридическим советником Уолтера Уайта, помогая отмывать деньги, нажитые преступным путем. Это решение становится для него судьбоносным.
Биография Сола Гудмана
На глазах у зрителей этот персонаж проходит трансформацию от мелкого жулика до виновника смертей нескольких человек. Расскажем, как добрый по своей натуре человек не сумел противостоять внутренним демонам. Для начала заострим внимание на биографии Сола Гудмана.
- Полное имя: Джеймс Морган Макгилл
- Другие имена: Сол Гудман, Джин Такович
- Место рождения: Сисеро, штат Иллинойс, США
- Статус: адвокат
- Прозвище: Скользкий Джимми
- Бывшая жена: Ким Векслер
- Брат: Чак Макгилл
- Характер: целеустремленный, амбициозный, жесткий, с чувством юмора
- Ключевые навыки: юриспруденция, мошенничество, подлог, фабрикация улик
- Первое появление в сериале: восьмая серия 2-го сезона
Внешность и характер Сола Гудмана
Адвокат стремился выглядеть ярко, поскольку, по его мнению, так он привлечет больше клиентов. Сол — шатен среднего роста, предпочитает кричащие деловые костюмы с галстуками невероятных оттенков. У Гудмана проницательные холодные глаза, тонкие губы и прямой нос.
Для раскрытия характера Сола нужно вернуться на несколько лет назад, когда он носил имя Джеймс Макгилл, или его еще называли Скользким Джимми. Мелкий жулик не брезговал мошенничеством, но балансировал на грани откровенного криминала. Джеймс был добрым и доверчивым в душе человеком, который хотел реализоваться в профессии.
По мере развития сюжета в герое становится все меньше от Джеймса. Он сосредоточен только на своих амбициях, не обращая внимания, какой ущерб наносит близким людям. На первый план выходит алчность и высокомерие. Это особенно ярко проявилось в отношениях со старшим братом, когда Джеймс предоставил страховой компании недостоверные сведения о состоянии Чака и в итоге стал одной из главных причин его самоубийства.
Семья Сола Гудмана
Близкие стали болевой точкой Сола, хотя в детстве, которое он провел в небольшом городе Сисеро, мальчик купался в родительской любви и заботе. В сериале упоминается о двух неудачных браках Гудмана, а отношения с третьей женой Ким завершились разводом.
Родители
Мать Рут Макгилл — домохозяйка, а отец Чарльз Макгилл-старший — владелец универсама в Сисеро, мелкий бизнесмен, довольно наивный и доверчивый. Его простоватостью пользуются нерадивые покупатели, и даже Сол начинает красть деньги из магазина отца. В общей сложности он обчистил кассу на 14 тысяч долларов, что привело к банкротству фирмы Макгилла-старшего. От стресса и переживаний он скончался спустя шесть месяцев после разорения. Мать умерла намного позже, когда Сол уже работал в фирме Чака. Братья тяжело переживали эту трагедию, и драма на время сблизила их.
Брат Чарльз «Чак» Макгилл-младший
Противоречивый персонаж. Чак — невероятно талантливый человек, добившийся успеха. Он партнер в юридической фирме ННМ. Тем не менее назвать Чака счастливым нельзя. Макгилл-младший ведет уединенный образ жизни, связанный с его электромагнитной сверхчувствительностью. С годами болезнь прогрессирует, и брат Сола все меньше появляется в офисе ННМ, хотя пользуется непререкаемым авторитетом.
У Чака довольно запутанные отношения с Солом. С одной стороны, он любит своего непутевого младшего брата: помог решить проблемы с законом, дал работу в своей фирме и предоставил шанс реализоваться в адвокатуре. С другой — Чака выводит из себя преступное прошлое брата. Он дал ему презрительное прозвище Скользкий Джимми и практически вырвал из его рук дело об обманутых пенсионерах, которое могло стать триумфом Сола и вывести его в партнеры.
Чарльз Макгилл-младший трагически погибает при пожаре у себя дома. Официальная версия смерти — несчастный случай, но фактически это самоубийство, поскольку Чак намеренно разбил газовую лампу, ставшую очагом возгорания.
Детство персонажа
Сола очень любили родители, хвалили и баловали, вызвав ревность старшего брата Чака. Несмотря на семейную идиллию, криминальные наклонности у Гудмана проявились довольно рано. Пользуясь беспечностью и полным доверием отца, Сол уже в девять лет совершил первую кражу из кассы семейного универсама. В итоге он довел семейный бизнес до разорения.
Подробная история Сола Гудмана в сериале «Во все тяжкие»
Рассмотрим подробно судьбу персонажа сериала «Во все тяжкие». Хотя он появляется на экране только во втором сезоне, но зрители настолько хорошо приняли героя, что создатели проекта решили уделить ему особое внимание. Сол оказывает непосредственное влияние на судьбу Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана.
2-й сезон
Друг Джесси Пинкмана и по совместительству дилер Барсук попадает в полицию. Сол берется защищать Барсука, предлагая ему вступить в сделку со следствием, выдать соучастников и ограничиться минимальным наказанием. Понимая, что подельник вот-вот сдаст всю криминальную организацию, Уолтер Уайт под видом дяди арестованного встречается с Гудманом и просит отказаться от сделки с полицией за хорошую взятку, но адвокат неожиданно отказывается. Уайт и Пинкман не видят иного выхода, кроме как похитить Сола и убить его. Находясь в опасности, Гудман умудряется договориться с похитителями. Он предлагает хитрый план, который поможет всем выйти из воды сухими.
Сол находит человека, который за деньги вызвался сыграть роль разыскиваемого Хайзенберга. Он получает реальный срок, а Барсук оказывается на свободе. Позже Гудман предлагает Уолтеру постоянное сотрудничество. Адвокат проводит аудит, и оказывается, что денег у Уайта не так много, как тот предполагает. Используя свои связи, Сол предлагает сотрудничество с крупным наркоторговцем Гусом.
Когда от передозировки умирает подружка Джесси, Сол отправляет своего человека Майка замести следы. Тот блестяще справляется, и это повышает уровень доверия Уолтера к Солу.
3-й сезон
Сол становится важным помощником Уолтера и Джесси. Он уговаривает Уайта, который переживает разрыв с женой, не бросать производство препарата. Для Пинкмана Гудман выкупает дом его родителей. Под контролем Сола находятся все финансовые операции, и за отмыв денег он получает приличный навар.
4-й сезон
Сол начинает консультировать жену Уолтера Скайлер, которая также включается в процесс легализации преступного дохода мужа. Гудман подсказывает, как заставить владельцев автомойки продать свой бизнес Уайтам и отмывать там деньги. Адвокат помогает Скайлер в оформлении фиктивного наследства для ее бывшего босса, которого подозревают в растрате. Внеся крупную сумму, она спасет себя от подозрений и слежки.
5-й сезон
Уайт и Джесси просят Сола найти им место для лаборатории. Кольцо вокруг Уолтера сжимается и полиция выходит на его след. Гудман решает бежать, обратившись к услугам фирмы, которая помогает людям обрести новую личность. Находясь в своеобразном карантине, Сол в последний раз встречает Уолтера, с которым откровенно разговаривают о судьбе. Из сериала «Лучше звоните Солу» зритель узнает, что Гудман получает документы на имя Джина Таковича, переезжает в Омаху и устраивается менеджером закусочной.
Судьба Сола Гудмана в финале полнометражного фильма «Путь: Во все тяжкие»
В фильме «Путь: Во все тяжкие» персонаж Сола Гудмана не появляется. Но имя адвоката всплывает во время разговора Джесси Пинкмана с Эдом. Тот владеет бизнесом, благодаря которому у Сола появилось новое имя и дело. Также показан бывший шикарный офис Сола, на месте которого открыт спортивный бар.
Почему Джеймс Морган стал Солом Гудманом
Джеймса не устраивает жизнь мелкого адвоката, но он понимает, что, по многим причинам, дорога к крупным делам для него закрыта. Тогда он переходит на сторону преступного мира, и вместо непутевого, но доброго в душе Джеймса появляется жесткий и беспринципный Сол Гудман. Имя адвоката еврейского происхождения больше привлечет клиентов, считает Джеймс, и оказывается прав.
Отношения между Солом Гудманом и Ким Векслер
С Ким Векслер герой сериала знакомится в юридической фирме брата. Девушка стажировалась у Чака и проходила обучение на курсах, рассчитывая продолжить карьеру в ННМ. Она с симпатией отнеслась к новичку и помогала по мере сил. Отношения с Солом приводят к браку, но оба воспринимают его больше как юридическую формальность и даже уловку, когда нужно будет отказаться от показаний против друг друга.
Криминальные дела Сола заводят Ким в тупик, поскольку она считает себя виновной в гибели их бывшего коллеги Говарда Хэмлина. В последнем эпизоде сериала «Лучше звоните Солу» бывшие супруги встречаются, когда Гудман берет на себя вину и тем самым спасает Ким.
За что зрители любят Сола Гудмана
Сол Гудман оказался невероятно популярен и превратился из второстепенного персонажа сериала «Во все тяжкие» в культового адвоката. У него много поклонников, которые выделяют:
- Обаяние. Сол внушает доверие пенсионерам и бандитам, которые легко вручают адвокату свои дела.
- Чувство юмора. В чем не откажешь Солу, так в умении найти смешное в самый сложный момент жизни.
- Оптимизм. Он никогда не унывает и идет к поставленной цели.
- Умение найти выход из любой запутанной ситуации.
Отрицательные черты персонажа
Несмотря на харизму, полностью положительным героем назвать Сола никак нельзя.
- Криминальные наклонности: первая кража случилась в девять лет.
- У Сола нет ни совести, ни жалости, чему масса примеров: он разрушает карьеру и жизнь Говарда Хэмлина, доводит до самоубийства брата Чака, разбивает сердце Ким.
- Гудман — эгоист, и ради достижения своих интересов готов на любые жертвы.
Какой актер сыграл Сола Гудмана в сериале
Роль Сола Гудмана в сериале «Во все тяжкие» исполнил американский актер Боб Оденкерк. Из последних его киноработ можно выделить боевик «Никто».
Настоящее имя актера: Роберт Джон Оденкерк
Возраст: 61 год (родился 22.10.1962)
Рост: 175 см
Место рождения: Бервин, Кук, Иллинойс
Семейное положение: жена Наоми, дети Натан Уильям (1998) и Эрин Джейн (2000)
Дебют в кино: «Мир Уэйна 2»
Известные фильмы и сериалы: «Кабельщик», «Фарго», «Суперсемейка 2», «Никто»
Мемы с Солом Гудманом, ставшие культовыми
В Сети не так много мемов, связанных с персонажем, но улыбку вызывает картинка с подписью: «Тот самый друг, у которого постоянно новая работа». На ней — фото Сола в спортивном костюме (он продает сотовые телефоны), а также его изображения в зале суда и за стойкой закусочной.
Интересные факты о Соле Гудмане
Популярность персонажа связана с несколькими интересными фактами.
- Сол Гудман по знаку зодиака — Овен.
- Боб Оденкерк старше своего экранного героя на 11 лет.
- Во время работы над образом Сола актер искал вдохновение в книге Роберта Эванса «Ребенок с фотографии».
- Псевдоним Сол Гудман является производным от сленга «Все хорошо, мужик». Фраза на английском звучит как «it's all good, man».