Мать Рут Макгилл — домохозяйка, а отец Чарльз Макгилл-старший — владелец универсама в Сисеро, мелкий бизнесмен, довольно наивный и доверчивый. Его простоватостью пользуются нерадивые покупатели, и даже Сол начинает красть деньги из магазина отца. В общей сложности он обчистил кассу на 14 тысяч долларов, что привело к банкротству фирмы Макгилла-старшего. От стресса и переживаний он скончался спустя шесть месяцев после разорения. Мать умерла намного позже, когда Сол уже работал в фирме Чака. Братья тяжело переживали эту трагедию, и драма на время сблизила их.