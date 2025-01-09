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В Лос-Анджелесе приостановлены съемки сериалов и ТВ-шоу из-за пожаров

Лесные пожары подбираются к Голливудским холмам
Последствия лесных пожаров в Лос-Анджелесе, Калифорния
Последствия лесных пожаров в Лос-Анджелесе, КалифорнияИсточник: Legion-Media.ru

Масштабные лесные пожары в Калифорнии парализовали Голливуд. В связи с угрозой и ухудшающейся ситуацией в Лос-Анджелесе несколько производственных компаний приостановили съемки своих сериалов и ТВ-шоу.

Среди проектов, затронутых отменой съемок, — продолжения популярных шоу, таких как «Хитрости», «Анатомия страсти», «Фоллаут», «Начальная школа “Эбботт”», а также процедуралы «Форс-мажоры: Лос-Анджелес» и «Морская полиция: Начало».

Также не выйдут новые эпизоды вечерних шоу «Джимми Киммел в прямом эфире» и «После полуночи».

По последним данным, лесные пожары унесли жизни не менее пяти человек, а более 2 тыс. строений были разрушены в районе Лос-Анджелеса.

Ранее сообщалось, что интенсивные лесные пожары уже почти полностью уничтожили прибрежный город Малибу и подбираются к Голливудским холмам.

Накануне стало известно, что объявление номинантов на «Оскар» перенесли из-за пожаров в США.