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Звезда «Гарри Поттера» обвинил врачей в халатности после трагедии с женой

Актер Уорвик Дэвис потерял жену в марте 2024 года
Уорвик Дэвис с женой Самантой, фото: соцсети
Уорвик Дэвис с женой Самантой, фото: соцсетиИсточник: www_gazeta_ru

Актер Уорвик Дэвис, сыгравший в «Гарри Поттере» роль профессора Филиуса Флитвика, подал в суд на лондонскую больницу за врачебную халатность после кончины своей жены Саманты Дэвис в 2024 году. Об этом сообщает Daily Mail.

Супруги актера не стало 24 марта на 54-м году жизни. С 2019 года женщина страдала от сепсиса, а незадолго до кончины ей сделали операцию на позвоночнике в больнице Университетского колледжа Лондона.

Дэвис обратился в суд с целью выяснить, привели ли действия медиков из больницы Лондона к трагедии с его женой. Первое заседание состоялось 9 января, однако его отложили по техническим причинам — Дэвис не смог подключиться к слушанию удаленно.

Уорвик и Саманта Дэвисы поженились в 1991 году. Женщине при рождении диагностировали ахондроплазию — заболевание, при котором нарушается рост костей скелета и основания черепа. Уорвик страдает от похожей болезни, у актера врожденная спондилоэпифизарная дисплазия. У пары двое детей: сын Харрисон и дочь Аннабель, которые также страдают дисплазией.

Уорвик Дэвис приобрел мировую славу как один из самых известных актеров-карликов в истории кино. На его счету несколько ролей в «Гарри Поттере», «Звездных войнах», «Хрониках Нарнии» и других фильмах.