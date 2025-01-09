Дженнифер Энистон раскрыла секрет стройности в 55 лет

Американская актриса Дженнифер Энистон раскрыла секрет, который помогает ей поддерживать стройность в 55 лет. Соответствующее интервью приводит People.
Чтобы иметь подтянутую фигуру, необязательно изнурять себя интенсивными тренировками, считает звезда популярного телесериала «Друзья». По ее словам, она долго шла к этой идее.
«Нет боли, нет и результата. Это не совсем так. У меня всегда было послание в голове: нужно сделать 45 минут кардио, потом потренироваться на полу, а потом выполнить силовые упражнения», — призналась Энистон.
Перепробовав многие виды тренировок, она поняла, что умеренная физическая нагрузка также может принести хорошие результаты.
«Вы действительно можете наслаждаться тренировкой, не ломать свое тело и получить невероятную трансформацию», — отметила знаменитость.
Ранее Дженнифер Энистон заметили на отдыхе с актером Джейсоном Бейтманом.