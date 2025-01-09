Юра Борисов восхитил иностранцев и прослыл «новым лысым королем»

Борисов прославился за рубежом после успеха фильма «Анора», в которой он сыграл одну из ролей. В последний раз он привлек внимание общественности после появления на кинопремии «Золотой глобус», где он претендовал на звание «лучшего актера второго плана». Знаменитость вышел на ковровую дорожку в темном смокинге и белой рубашке.