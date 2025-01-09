Кристину Асмус заподозрили в тайной свадьбе: «Кольцо на пальце»

Актриса Кристина Асмус показала фото с обручальным кольцом на пальце. Снимками она поделилась в соцсети.
Через несколько дней после публикации фото в купальнике Асмус заподозрили в тайной свадьбе с новым бойфрендом. Подписчики в социальных сетях заметили на пальце актрисы обручальное кольцо и начали это обсуждать в комментариях.
«Ого! Кольцо на пальце», «Вы вышли замуж?», «А где фото со свадьбы?» — написали они.
Кристина Асмус состоит в отношениях с продюсером Ильей Бурцом. В конце ноября актрису впервые засняли вместе с возлюбленным на премьере сериала «Первый номер». При этом издание kp.ru утверждает, что звезды вместе вышли в свет еще раньше. В середине ноября они «обнимались у всех на глазах» на закрытой вечеринке сериала «Беспринципные».
Кристина Асмус и Илья Бурец познакомились во время работы над сериалом «Райцентр» — в нем актриса сыграла главную роль, а ее новый избранник был продюсером.