Козловский просит свыше 50 тыс. рублей за билет на концерт в Дубае

7 января Данилу Козловского и актрису Оксану Акиньшину заметили во время совместного отдыха в Африке. Слухи о том, что у знаменитостей роман, появились в сентябре 2020 года. СМИ сообщали, что пары начались отношения во время съемок фильма «Чернобыль», в котором он выступил в качестве режиссера и исполнителя одной из главных ролей.