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Фанаты «Во все тяжкие» изгнали из жилища владельцев дома Уолтера Уайта

Владельцы дома Уолтера Уайта вынуждены продать дом из-за надоедливых поклонников
Кадр из сериала «Во все тяжкие»
Кадр из сериала «Во все тяжкие»

Владельцы дома из сериала «Во все тяжкие» в Альбукерке вынуждены продать недвижимость, поскольку устали бороться с сотнями посетителей в день. Об этом сообщает Independent.

Американка Джоанна Кинтана, чьей семье принадлежал дом почти 52 года, сообщила о том, что к территории ежедневно подъезжают в среднем 300 машин. Также фанаты докучают собственникам частым стуком в дверь.

По словам Кинтаны, у семьи значительно ухудшилось качество жизни после выхода сериала. Ее мать, Фрэн Падилья, жаловалась в 2015 году, что поклонники бросали на крышу дома пиццу в надежде воссоздать одну из сцен сериала. К надоедливым фанатам, отмечает Independent, обращался создатель сериала «Во все тяжкие» Винс Гиллиган. Он требовал оставить семью в покое.

«У нас были пиццы на крыше, на подъездной дорожке. Пиццы были до тех пор, пока нам не надоело смотреть на пиццы», — возмущалась Падилья.

Джоанна Кинтана решилась на продажу дома только в 2025 году, поскольку ее родителей, которые на протяжении долгого времени боролись с фанатами, не стало.

«Это был наш семейный дом с 1973 года, почти 52 года. Мы уйдем, оставив лишь воспоминания. Пришло время двигаться дальше, с нас хватит. Больше нет причин бороться», — сказала она.

Женщина понадеялась, что новый собственник сделает из дома музей, который позволит поклонникам шоу получить доступ к жилищу Уолтера Уайта.

4 января стало известно, что Джоанна планирует продать дом из сериала «Во все тяжкие» за $4 млн. При этом средняя цена подобных построек в районе составляет $340 тыс. Собственница надеется выручить за недвижимость большую сумму на фоне известности.

Площадь дома составляет 580 кв. м. В нем четыре спальные комнаты, одна ванная и бассейн. Территория дома ограждена металлическим забором и оснащена системой видеонаблюдения, чтобы держать фанатов на расстоянии от местности.

Ранее стало известно, что дома голливудских звезд сгорели в результате пожара в Калифорнии.