Приключения мальчиков будут адаптированы к настоящему времени, однако паттерны поведения в борьбе за внимание девочки Петров и Васечкин сохранят. И, конечно, обещают, что «Приключения Петрова и Васечкина» будут не только увлекательными, но и поучительными. Актерский состав пока не разглашается. Новую часть франшизы про Петрова и Васечкина планируют выпустить в 2026 году.