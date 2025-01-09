Собрали для вас подборку из семи проектов, которые скоро мы увидим на экранах.
1. «Незнайка»
Коротышка из Цветочного города известен нам не только по трилогии Николая Носова, но и по ярким мультфильмам. Теперь Незнайку собираются оживить в экранизациях — Первый канал и студия Yellow, Black and White заключили контракт с наследником писателя Игорем Носовым.
Пресс-служба телеканала надеется, что кино оправдает ожидания зрителей — команда со всей ответственностью подойдет к работе над фильмом. Студия поставила в приоритет бережное отношение к источнику и обещает соблюсти баланс между классическим прочтением и современными технологиями, чтобы смотреть картину было интересно людям любого возраста. Первый постер к экранизации уже опубликован.
2. «Чебурашка 2»
Пушистик из серии книг Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья» снова на слуху. Спустя год после релиза «Чебурашки», самого кассового фильма России, создатели приступили к съемкам продолжения и собираются показать картину на больших экранах в январе 2026-го.
По сюжету сиквела Чебурашка и Гена живут дружно, но необычное событие нарушает их привычный уклад. В продолжении снова появятся молодой Гена (Артем Быстров) и его жена Люба (Марина Коняшкина) — зрители смогут лучше узнать главного героя.
Режиссерское кресло вновь занял Дмитрий Дьяченко, известный по картинам «Последний богатырь», «СуперБобровы», а также нашумевшим «Отель Элеон» и «Кухня». Обещают, что «Чебурашка 2» будет еще масштабнее, эпичнее и качественнее.
3. «Королевство кривых зеркал»
Повесть о школьнице Оле, которая оказалась по ту сторону зеркала и нашла там свою сестру-близнеца Яло, принесла писателю Виталию Губареву огромную популярность. Сюжетные перипетии захватили всех советских детей: история напоминала «Алису в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла, а сцена с переодеванием девочек — шекспировскую комедию «Два веронца».
Неудивительно, что книга обзавелась киноадаптацией — в качестве соавтора сценария пригласили самого писателя, поэтому повесть переложили на экраны аккуратно и достоверно. Руководить перезагрузкой будет режиссер «Холопа» и «Вызова» Клим Шипенко, который пообещал наполнить новую версию современными визуальными эффектами.
Референсами картины послужили «Алиса в Стране чудес» и «Крупная рыба» Тима Бертона, а также «Мост в Терабитию». Актерский состав пока неизвестен. Предполагается, что лента выйдет в прокат в 2026 году.
4. «Приключения Петрова и Васечкина»
Популярный многосерийный советский фильм о двух шалопаях, влюбленных в Машу Старцеву, известен всем. Однако скоро истории про приятелей получат ремейк. Режиссером снова выступит автор книг о Петрове и Васечкине Владимир Алеников.
Приключения мальчиков будут адаптированы к настоящему времени, однако паттерны поведения в борьбе за внимание девочки Петров и Васечкин сохранят. И, конечно, обещают, что «Приключения Петрова и Васечкина» будут не только увлекательными, но и поучительными. Актерский состав пока не разглашается. Новую часть франшизы про Петрова и Васечкина планируют выпустить в 2026 году.
5. «Буратино»
Советская экранизация сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» в свое время произвела фурор. Ее даже пустили в праздничный эфир — первого и второго января 1976 года. Сейчас в роли деревянного мальчика представить себе кого-то другого, кроме Дмитрия Иосифова, сложно. Но новое время требует свежих решений, поэтому 1 января 2026 года в прокат выйдет новая адаптация «Буратино».
Режиссером кинокартины выступил Игорь Волошин, снявший экранизацию другой сказки — «Волшебник Изумрудного города». Актерский состав кинокартины по-настоящему звездный: папу Карло сыграл Александр Яценко, кота Базилио — Александр Петров, Артемона — Марк Эйдельштейн, Карабаса-Барабаса — Федор Бондарчук, а Мальвину — Анастасия Талызина.
Чтобы «компьютерный» Буратино стал более реалистичным, звезду новых «Папиных дочек» Виталию Корниенко поместили внутрь CGI-костюма и прикрепили к нему датчики. Технологии перенесут на экраны малейшие движения и мимику актрисы. В качестве одного из саундтреков используют легендарную песню Алексея Рыбникова, которая уже звучала в советском фильме «Приключения Буратино», но в новой аранжировке.
6. «Приключения Электроника»
Все, кто вырос в советское время, прекрасно помнят мальчика-робота Электроника, ведь кино о нем много раз показывали по телевизору. Фильм сняли по мотивам произведений писателя-фантаста Евгения Велтистова, который выступил и сценаристом, внеся значительные изменения в образы героев и сюжет.
В белокурых мальчиков (Юрий и Владимир Торсуевы) были влюблены все советские девочки. Поклонницы преследовали актеров до тех пор, пока те не сделали стрижку. Скоро нас ждут не менее яркие Сыроежкин и Электроник — студия «Водород» снимет ремейк нашумевшей картины.
Сценаристом выступит Андрей Золотарев, работавший над франшизой «Лед» и сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте». Актерский состав пока не раскрыт. Главным вызовом компания назвала кастинг на роль школьника Сыроежкина.
7. «Сто лет тому вперед. Весельчак У»
Уверены, что многие помнят песню «Прекрасное далеко», которую разучивали даже на уроках музыки. Поистине культовый советский телесериал, который подарил нам этот саундтрек — экранизация книги из цикла Кира Булычева об Алисе Селезневой.
В 2024 году вышла современная адаптация повести — научно-фантастический боевик «Сто лет тому вперед» с Дарьей Верещагиной в роли Алисы Селезневой и Марком Эйдельштейном в роли Коли Герасимова. В сентябре прошлого года объявили, что из вселенной Алисы собираются сделать франшизу, и в 2027-м выйдет спин-офф о Весельчаке У. К своему образу вернется Александр Петров, будет ли в касте Юра Борисов, неизвестно.