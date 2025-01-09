Фанаты спасают сгоревшее кафе, где Роулинг писала «Гарри Поттера»

Житель Эдинбурга Сэм Завадски хотел отремонтировать расположенную над кафе квартиру, которая несколько лет назад также серьезно пострадала от пожара, оформив ее в стилистике «Гарри Поттера» и расположив там отельные апартаменты, которые могли бы привлекать туристов со всего мира. Владелец считает, что место имеет важное значение для истории современной литературы.