Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дома голливудских звезд сгорели в результате пожара в Калифорнии

Известные актеры потеряли дома при пожаре в Калифорнии
Последствия лесных пожаров в Лос-Анджелесе, Калифорния
Последствия лесных пожаров в Лос-Анджелесе, КалифорнияИсточник: Legion-Media.ru

Дома нескольких голливудских звезд сгорели в результате мощного лесного пожара в Калифорнии. Об этом сообщают американские СМИ.

По данным Deadline, свои дома потеряли актеры Энтони ХопкинсМолчание ягнят»), Дайан Уоррен, супруги Адам Броди (звезда сериала «Одинокие сердца») и Лейтон Мистер (звезда сериала «Сплетница»), Джейми Ли КертисЧумовая пятница»), Мэнди МурСпеши любить»).

Мур написала в соцсети, что школа, в которую ходят ее дети, разрушена, сгорели рестораны, дома ее друзей.

Об утрате своего дома сообщила и светская львица Пэрис Хилтон: «Разрушения невообразимы. Знать, что так много людей просыпаются сегодня без места, которое они называли домом, действительно душераздирающе».

Последствия лесных пожаров в Лос-Анджелесе, Калифорния
Последствия лесных пожаров в Лос-Анджелесе, КалифорнияИсточник: Legion-Media.ru

В районе, в котором активно бушует огонь, также расположены особняки режиссера Стивена Спилберга, актеров Тома Хэнкса, Брэдли Купера, Дженнифер Энистон, Адама Сэндлера, Бена Аффлека и других.

7 января в западной части Лос-Анджелеса начался усиливаемый ветром лесной пожар. Местные власти объявили обязательную эвакуацию жителей района Пасифик-Палисейдс. К 8 января площадь возгорания увеличилась до 13,44 кв. км. Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии.

Ущерб от лесных пожаров у Лос-Анджелеса оценивается примерно в $52−57 млрд.

Ранее стало известно, что Бен Аффлек покинул дом из-за масштабного бедствия в Калифорнии.