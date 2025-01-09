Зарубежные компании нередко проявляют интерес к российским проектам. Права на ремейки в своем время приобретались для сериалов «Небесный суд» и «Триггер». Внимание продюсеров привлекли фильмы «Дурак» Юрия Быкова, «Спутник» с Оксаной Акиньшиной и многие другие, но пока они застряли на стадии разработки. Расскажем о тех адаптациях, которые все же попали на экраны.
1. «Мажор»
Один из самых успешных российских сериалов рассказывает историю сына олигарха, который устраивается на работу в московскую полицию. Первый сезон вышел в 2014 году, а в 2016-м права на криминальную драму приобрел Netflix, добавив его в свою библиотеку под названием Silver Spoon.
Впоследствии права на сериал «Мажор» были проданы в более чем 40 стран. Корейские продюсеры тоже заинтересовались проектом, и в 2024 году состоялась премьера ремейка под названием «Чеболь против детектива». Создатели дорамы отмечали, что история легко поддалась адаптации для корейской аудитории благодаря своей универсальности. Однако при переносе сюжета в корейские реалии он претерпел значительные изменения.
Например, в дораме усилили семейную линию — у главной героини появился старший сводный брат, а зрителям представили ее родителей. Кроме того, работа полиции в Корее имеет свои особенности, что также потребовало правок.
2. «Холоп»
Фильм о перевоспитании другого мажора стал настоящим хитом на родине. Комедия «Холоп» собрала более 4 миллиардов рублей в российском прокате, а в Сербии в 2020 году стала самой кассовой картиной. Такой успех сделал проект желанным для адаптаций в других странах.
В 2023 году вышел «Холоп. Однажды в Монголии», который у себя на родине стал настоящим хитом. В 2024-м французские кинематографисты представили свое видение истории, получившей название «Холоп из Парижа», однако она не смогла завоевать зрителей. В 2025 году ожидается «Холоп. Великолепный век», где главную роль исполнил популярный у российских зрительниц Керем Бюрсин. Интерес к проекту остается высоким, и создатели турецкой версии делают на него большие ставки.
3. «Майор»
Криминальная драма о коррупции в правоохранительных органах, которая приводит к трагедии, произвела настоящий фурор. Внимание на фильм обратил Netflix, который приобрел права на адаптацию. В 2018 году на платформе вышел первый сезон сериала «Семь секунд». От оригинала в американской версии осталась лишь завязка: полицейский случайно сбивает человека, а его коллеги пытаются замять дело. Действие переносится из российской глубинки в Джерси, а история приобретает острый расовый подтекст, актуальный для США.
Неоднозначной к ремейку отнесся режиссер Юрий Быков, хотя в интервью он сказал, что воспринимает проект спокойно. Быков отметил, что американская версия невольно превратила оригинал в сырье для переработки. А ажиотаж вокруг сделки лишь подчеркнул местечковость российской киноиндустрии на мировой арене.
4. «Горько!»
Полнометражный дебют Жоры Крыжовникова рассказывает о молодой паре, готовящейся к свадьбе. Проблема в том, что молодожены из «Горько!» мечтают о стильной церемонии, а старшее поколение настаивает на классической русской свадьбе с конкурсами и тамадой. Ремейк «Горько в Мексике» сохранил формат мокьюментари и почти дословно воспроизвел сюжет оригинала.
Фильм оказался успешным в испаноязычной стране, что доказывает: хаос и беспорядок на свадьбах — это не уникальная «русская фишка», а вполне универсальное и мультикультурное (или мультибескультурное) явление. Продюсер обеих версий Тимур Бекмамбетов показал, что войти в одну реку можно дважды, монетизировав успешную идею.
5. «Кухня»
Ситком о буднях дорогого московского ресторана впервые вышел на экраны в 2012 году. Уже в 2013-м права на международное распространение приобрела компания CBS International. Появились грузинская, греческая, португальская, польская и прочие «Кухни».
Европейские страны почти покадрово пересняли оригинал. Однако ни один сериал не смог повторить успех первоисточника. Из-за низких рейтингов адаптации закрывались уже после первого сезона. Для сравнения: оригинальная «Кухня» продержалась в эфире целых шесть сезонов.
6. «Статус: Свободен»
Романтическая комедия стала продюсерским дебютом Данилы Козловского. Совместно с режиссером Павлом Руминовым он задумал создать своеобразную мужскую версию «Дневника Бриджит Джонс». В центре сюжета — Никита, отчаянно пытающийся вернуть свою возлюбленную Афину.
В российском прокате «Статус: Свободен» показал довольно средние результаты, однако литовский «Как вернуть ее за 7 дней», вышедший в 2017 году, стал у себя на родине хитом. Одной из причин успеха, вероятно, стало участие популярного литовского стендап-комика Юстинаса Янкявичуса.
7. «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Классика, ставшая символом Нового года, рассказывает о москвиче Жене Лукашине, который случайно оказывается в Ленинграде. Сюжетным топливом «Иронии судьбы, или С легким паром!» выступает советская действительность — типовые застройки и одинаковые названия улиц. В 2022 году вышла американская адаптация — «Ирония судьбы в Голливуде», где роль Нади-Марго исполнила Эмма Робертс.
Ромком является самостоятельным произведением, а не прямым копированием сценария Эльдара Рязанова. Практически дословным пересказом стала индийская версия «Я люблю Новый год», вышедшая в 2015 году. О всех ремейках культовой картины читайте в статье на Кино Mail.
8. «Папины дочки»
Ситком о психотерапевте Сергее Васнецове, у которого пять дочерей, продержался 20 сезонов. В 2009 году права на ремейк «Папиных дочек» приобрел немецкий канал Das Vierte. Перенесенная в Германию семья Васнецовых сменила фамилию на Фогель. Новый сериал, получивший название «Полный дом дочек», был выпущен в 2010 году. Но после 35 серий был закрыт из-за низких рейтингов.
Шутки, которые вызывали смех у россиян, никак не трогали немцев. Оказывается, создатели решили не форматировать историю, а просто перенести оригинальный сюжет в новую реальность, и это было фатальной ошибкой.
9. «Эпидемия»
Сериал не является адаптацией, но мы включили его в список. Во-первых, его похвалил сам король ужасов Стивен Кинг, во-вторых, телепроект вошел в топ-5 самых просматриваемых в 2020 году. В центре сюжета «Эпидемии» семья, которая пытается вырваться из охваченной вирусом Москвы. На фоне биологической катастрофы разворачивается настоящая драма. «Эпидемии» была куплена Netflix за рекордные 1,5 миллиона долларов и выпущена под название To the Lake.