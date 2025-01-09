В 2023 году вышел «Холоп. Однажды в Монголии», который у себя на родине стал настоящим хитом. В 2024-м французские кинематографисты представили свое видение истории, получившей название «Холоп из Парижа», однако она не смогла завоевать зрителей. В 2025 году ожидается «Холоп. Великолепный век», где главную роль исполнил популярный у российских зрительниц Керем Бюрсин. Интерес к проекту остается высоким, и создатели турецкой версии делают на него большие ставки.