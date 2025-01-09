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Звезда «Холопа» выложила фото в купальнике

Актриса Александра Бортич в купальнике снялась с сыном
Звезда «Холопа» выложила фото в купальнике
Звезда «Холопа» выложила фото в купальникеИсточник: Газета.Ru

Звезда «Холопа» Александра Бортич продемонстрировала фигуру в купальнике. Актриса выложила фото в соцсети.

На одном из кадров 30-летняя Бортич была запечатлена в красном слитном купальнике с открытой спиной. Актриса держала на руках своего четырехлетнего сына Александра, одетого в светлые шорты. Знаменитость отказалась от макияжа и собрала волосы в небрежный пучок. Снимки были сделаны во время отдыха артистки с ребенком в тропиках.

«С праздниками не поздравила, итоги не подводила, еще и в тепло уехала — я очень противная девчонка, простите меня. Исправлюсь (это не точно)», — подписала кадры звезда.

Александра Бортич родила сына от бизнесмена Евгения Савельева в 2020 году. Актриса признавалась: они не планировали так быстро становиться родителями, но обрадовались новости о скором пополнении в семье. Звезда «Холопа» почти два месяца скрывала, что стала матерью, а потом начала активно делиться моментами из жизни Александра в соцсетях. В мае 2023 года Бортич заявила, что рассталась с отцом ребенка.