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Зендая показала помолвочное кольцо за $200 тысяч

Актриса появилась на публике с с бриллиантом в 5 карат

Голливудская актриса Зендая показала помолвочное кольцо за сотни тысяч долларов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Зендая
ЗендаяИсточник: Legion-Media.ru

28-летняя Зендая продемонстрировала кольцо с бриллиантом в 5 карат на специальном показе фильма «Претенденты» в Тихоокеанском центре дизайна в Лос-Анджелесе. По информации журналистов, украшение было сделано ювелиром Джессикой МакКормак из Новой Зеландии, которая сейчас проживает в Англии. Стоимость кольца оценивается более чем в $200 тысяч.

На мероприятии Зендая появилась в черном кожаном платье-пиджаке и туфлях на каблуках Christian Louboutin. Актрисе сделали вечерний макияж и собрали волосы в высокий хвост.

7 января стало известно, что Том Холланд помолвлен со звездой «Эйфории», американской актрисой Зендаей. По информации издания TMZ, помолвка прошла между католическим Рождеством и Новым годом. Источники отметили, что молодой человек решил не устраивать шоу, все прошло в романтичной обстановке дома у актрисы. При этом членов семьи рядом не было. Как пояснил собеседник TMZ, это был просто приятный момент между влюбленными.