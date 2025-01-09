Зендая показала помолвочное кольцо за $200 тысяч

Голливудская актриса Зендая показала помолвочное кольцо за сотни тысяч долларов. Об этом сообщает издание Daily Mail.
28-летняя Зендая продемонстрировала кольцо с бриллиантом в 5 карат на специальном показе фильма «Претенденты» в Тихоокеанском центре дизайна в Лос-Анджелесе. По информации журналистов, украшение было сделано ювелиром Джессикой МакКормак из Новой Зеландии, которая сейчас проживает в Англии. Стоимость кольца оценивается более чем в $200 тысяч.
На мероприятии Зендая появилась в черном кожаном платье-пиджаке и туфлях на каблуках Christian Louboutin. Актрисе сделали вечерний макияж и собрали волосы в высокий хвост.
7 января стало известно, что Том Холланд помолвлен со звездой «Эйфории», американской актрисой Зендаей. По информации издания TMZ, помолвка прошла между католическим Рождеством и Новым годом. Источники отметили, что молодой человек решил не устраивать шоу, все прошло в романтичной обстановке дома у актрисы. При этом членов семьи рядом не было. Как пояснил собеседник TMZ, это был просто приятный момент между влюбленными.