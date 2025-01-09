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Звезда «Декстера» подала на развод с «Суперменом»

Актриса Кортни Форд разводится с Брэндоном Рутом
Брэндон Рут и Кортни Форд
Брэндон Рут и Кортни ФордИсточник: Legion-Media.ru

Звезда сериала «Декстер» Кортни Форд подала на развод с мужем-актером, сыгравшим главную роль в фильме «Возвращение Супермена» — Брэндоном Рутом. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на соответствующие документы.

Причиной развода после более чем 17 лет брака Форд назвала «непримиримые разногласия».

У Кортни и Брэндона есть несовершеннолетний ребенок — 12-летний сын Лео, сейчас мать добивается совместной опеки над ним.

Кроме того, актриса требует супружеских алиментов и отказывается выплачивать их мужу.

Голливудская пара поженилась в 2007 после трех лет романа.

Кортни Форд также известна по ролям в сериалах «Настоящая кровь», «Партнеры» и «Сверхъестественное».

Ранее сообщалось, что Джессика Альба рассталась с мужем Кэшем Уорреном после 17 лет брака.