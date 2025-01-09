57-летняя Николь Кидман вышла в свет в платье с откровенным вырезом

57-летняя Николь Кидман появилась на красной дорожке гала-вечера National Board Review Gala 2025, который прошел 7 января в Нью-Йорке. Актриса выбрала для закрытого мероприятия черное бархатное макси-платье Jean Paul Gaultier с открытой спиной, украшенное жемчужинами. Знаменитость дополнила наряд туфлями на каблуках в тон Christian Louboutin и украшениями от Messika: длинными серьгами и кольцом. Визажисты сделали артистке макияж с черными стрелками и розовыми губами, а стилисты собрали волосы в хвост.