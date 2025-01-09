50-летняя Пенелопа Крус снялась для обложки глянца

Актриса Пенелопа Крус стала лицом нового выпуска журнала Marie Claire. Издание опубликовало фото в соцсети.
50-летняя Крус предстала на обложке в темном свитере с высоким горлом, коричневой кожаной куртке с бахромой и черных брюках. Актриса также надела длинные серьги и ожерелье. На другом снимке знаменитость предстала перед камерой в черном облегающем платье с декольте, украшенном пайетками. Артистке уложили волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками и нюдовыми губами.
Недавно Пенелопа Крус стала гостьей церемонии вручения премии WSJ Magazine Innovators Awards 2024, которая состоялась в Нью-Йорке. На красной дорожке актриса позировала в серебристом макси-платье с глубоким декольте и разрезом, украшенном стразами. Артистка дополнила наряд босоножками в тон, серьгами и клатчем. Знаменитости сделали укладку с легкими локонами и макияж с темными блестящими тенями и розовыми губами.