Кристина Асмус выложила фото без одежды

Актриса Кристина Асмус снялась без одежды во время отдыха на Мальдивах. Звезда разместила фото в соцсети.
36-летняя Асмус позировала, обернувшись в полотенце. Актриса была запечатлена с мокрыми волосами и без косметики. Знаменитость стояла в номере с коктейлем в руках.
На днях артистка показала фигуру в купальнике. Асмус позировала в белом слитном варианте с поясом, который дополнила кольцами. Знаменитость была запечатлена с мокрыми распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Она сидела на качелях на фоне берега Индийского океана.
Сейчас Кристина Асмус состоит в отношениях с продюсером Ильей Бурецом. В конце ноября актрису впервые засняли вместе с возлюбленным на премьере сериала «Первый номер». При этом издание kp.ru утверждает, что звезды вместе вышли в свет еще раньше. В середине ноября они «обнимались у всех на глазах» на закрытой вечеринке сериала «Беспринципные».
Кристина Асмус и Илья Бурец познакомились во время работы над сериалом «Райцентр» — в нем актриса сыграла главную роль, а ее новый избранник был продюсером.
Ранее 50-летняя Олеся Судзиловская показала фигуру в бикини.