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Кристина Асмус выложила фото без одежды

Актриса выложила фото с отдыха на Мальдивах
Кристина Асмус выложила фото без одежды
Кристина Асмус выложила фото без одеждыИсточник: Газета.Ru

Актриса Кристина Асмус снялась без одежды во время отдыха на Мальдивах. Звезда разместила фото в соцсети.

36-летняя Асмус позировала, обернувшись в полотенце. Актриса была запечатлена с мокрыми волосами и без косметики. Знаменитость стояла в номере с коктейлем в руках.

На днях артистка показала фигуру в купальнике. Асмус позировала в белом слитном варианте с поясом, который дополнила кольцами. Знаменитость была запечатлена с мокрыми распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Она сидела на качелях на фоне берега Индийского океана.

Сейчас Кристина Асмус состоит в отношениях с продюсером Ильей Бурецом. В конце ноября актрису впервые засняли вместе с возлюбленным на премьере сериала «Первый номер». При этом издание kp.ru утверждает, что звезды вместе вышли в свет еще раньше. В середине ноября они «обнимались у всех на глазах» на закрытой вечеринке сериала «Беспринципные».

Кристина Асмус и Илья Бурец познакомились во время работы над сериалом «Райцентр» — в нем актриса сыграла главную роль, а ее новый избранник был продюсером.