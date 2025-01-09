Кристина Асмус выложила фото без одежды

Сейчас Кристина Асмус состоит в отношениях с продюсером Ильей Бурецом. В конце ноября актрису впервые засняли вместе с возлюбленным на премьере сериала «Первый номер». При этом издание kp.ru утверждает, что звезды вместе вышли в свет еще раньше. В середине ноября они «обнимались у всех на глазах» на закрытой вечеринке сериала «Беспринципные».