Кто же такой настоящий Рагнар Лодброк? В статье вы узнаете все о жизни знаменитого вождя из сериала «Викинги». Мы поведаем о его сложных отношениях с женами и сыновьями, о брате Ролле и о страстном желании оставить свой след в истории. Кроме того, расскажем, кто сыграл роль Рагнара и сделал его одной из самых запоминающихся фигур на экране.
Кто такой Рагнар Лодброк
Скандинавский воин, чья жизнь легла в основу песен и саг. Его имя стало символом эпохи викингов, хотя исторические свидетельства существования героя разнятся. Легенды приписывают ему множество завоевательных походов, включая набеги на Англию и Францию.
Биография Рагнара Лодброка
Личность скандинавского конунга обросла песнями и легендами с давних времен. Хотя исторических фактов о его жизни мало, вот основные моменты, которые часто упоминаются в преданиях.
- Полное имя: Рагнар Сигурдссон, известный как Лодброк (в переводе — «Кожаные Штаны»)
- Место рождения: Каттегат, Норвегия
- Титулы: ярл Каттегата, конунг данов
- Известные жены: Лагерта, Аслауг
- Сыновья: Бьорн Железнобокий, дочь Гида, Уббе, Хвитсерк, Сигурд, Ивар Бескостный
- Завоевательные походы: совершал набеги на Англию и Францию, участвовал в осаде Парижа
- Смерть: казнен англосаксонским королем Эллой, брошен в яму со змеями
Внешность и характер Рагнара Лодброка
Внешность героя, как ее описывают в легендах и показывают в сериале «Викинги», отражает его яркую и запоминающуюся натуру. Рагнар Лодброк был человеком высокого роста и крепкого телосложения. Длинные светлые волосы, часто заплетенные в косы, дополняли суровый образ. Его густая и ухоженная борода придавала образу мужественности, а по взгляду холодных и пронзительных глаз викинга можно было понять, что он не только стратег, но и воин. В сериале у Рагнара также были характерные татуировки с множеством скандинавских символов.
Лодброк — личность с многогранным характером: с одной стороны, Рагнар был беспощадным завоевателем, но в то же время он отличался пытливым умом, интересовался другими культурами и религиями, что выделяло его среди прочих вождей. Викинг также был известен своим чувством юмора и умел очаровывать любого, особенно женщин. Эти черты — жестокость завоевателя и глубина философа — делают персонажа одним из самых интересных и противоречивых героев эпохи.
Семья Рагнара Лодброка
Окружение викинга играло особую роль в его жизни. Родные были не только источником поддержки Рагнара, но и причиной многих внутренних конфликтов.
Родители
По легендам отец Рагнара Сигурд Кольцо был одним из влиятельнейших конунгов. Он отличался храбростью и талантами военачальника. Мать Рагнара Лодброка упоминается в источниках реже, и ее личность окутана тайной.
Брат Ролло
Старший сын Сигурда и брат Рагнара Лодброка Ролло — одна из самых значимых у викингов фигур. Его отличали амбиции и целеустремленность, кроме того, Ролло завидовал успеху Рагнара, что не раз приводило их к конфликтам. В реальной жизни викинг принял крещение и стал первым герцогом Нормандии.
Первая жена Лагерта
По некоторым данным, у Лодброка было четыре супруги и несколько наложниц. Эта валькирия была первой женой Рагнара. Лагерта сражалась наравне с мужчинами, и именно ее смелость и боевой дух покорили Лодброка. Однако брак оказался недолгим: несмотря на взаимное уважение и любовь, Лагерта не простила Рагнару измену, что и привело к их разрыву.
Вторая жена Аслауг
Еще одна избранница Рагнара Аслауг — дочь легендарного Сигурда и воительницы Брунхильды. Она была не только красавицей, но и обладала пророческим даром. Тем не менее их отношения были омрачены ревностью и разногласиями, особенно на фоне попыток Рагнара завоевать новые земли и новых женщин.
Дети Рагнара Лодброка
Лагерта родила Рагнару сына Бьерна, который впоследствии получит прозвище Железнобокий. Он прославился походами к Средиземному морю и на Англию, был амбициозным лидером, стремящимся превзойти своего отца.
От Аслауг у Рагнара Лодброка на свет появились Ивар Бескостный, Хвитсерк, Убба и Сигурд Змей в Глазу. Братья, как и их отец, стремились к славе и завоеваниям, но их судьбы были полны трагедий. Особенно среди наследников Лодброка выделялся Ивар, который, несмотря на физическую немощь, стал грозным и жестоким вождем.
Детство персонажа
Рагнар Лодброк вырос в семье знатного вождя, где с детства познавал искусства, необходимые завоевателю — отец викинга Сигурд Кольцо с ранних лет готовил сына к роли правителя. Любопытство Рагнара к миру, который находится за пределами Скандинавии, проявилось чуть позже, но тоже в юном возрасте.
Подробная история Рагнара Лодброка в сериале «Викинги»
Сериал «Викинги» рассказывает нам подробную историю жизни и судьбы Рагнара Лодброка. Каждый сезон раскрывает новые аспекты его характера через отношения с семьей, союзниками и врагами.
1-й сезон: начало
Рагнар Лодброк мечтает исследовать западные земли. Следуя своим амбициозным порывам, он бросает вызов местному правителю, призывая его совершить набег, что представляется вождю довольно рискованным предприятием. Тогда вместе с другом Флоки Рагнар строит корабли, причем втайне от всех. Первый поход викинга на Англию приносит ему славу, богатство и конфликты с правителем его клана конунгом Харальдсоном.
Оставив себе в качестве награды захваченного в плен монаха Ательстана, Рагнар вступает в сражение с конунгом и убивает его в поединке. В конце сезона Лодброк становится новым ярлом и отправляется в Готланд. Начинается война, и Ролло переходит на сторону противника.
2-й сезон: власть и предательство
Во втором сезоне Рагнар укрепляет свою власть, однако сталкивается с новыми вызовами. Его отношения с Лагертой рушатся, и он женится на принцессе Аслауг.
Рагнар продолжает свои завоевательные атаки на Англию, расширяя влияние викингов. В следующем морском походе их относит южнее — к землям Уэссекса. Однако в его родном Каттегате зреет заговор, и Рагнар торжественно возвращается, чтобы убить предавшего его ярла. Одержав победу, Лодброк провозглашает себя новым конунгом данов.
3-й сезон: осада Парижа
В третьем сезоне Рагнар совершает один из самых известных походов — на Париж. Также он сталкивается с новыми врагами и внутренними демонами. Тем не менее Рагнар сохраняет контроль над войском и добивается успеха в осаде Парижа, причем не силой, а хитростью. Получив богатый выкуп, викинги покидают Франкию, намереваясь вернуться сюда в следующем году.
4-й сезон: падение и возвращение
Четвертый сезон показывает, как Рагнар теряет свою власть и славу. Оставшийся во Франкии старший брат Ролло предает свой народ и поступает на службу к императору Карлу, получив в награду титул герцога и руку принцессы Гизелы. Рагнар приходит в себя после ран и вскоре объявляет новый поход на Париж.
Решающее сражение заканчивается для Лодброка и его спутников неудачей из-за предательства Ролло. Викинги отступают и возвращаются в Скандинавию. Не сумев справиться с поражением, Рагнар уходит из Каттегата на долгие девять лет.
Вернувшись, конунг понимает, что его престиж значительно подорван. Большинство сыновей также не испытывают к отцу симпатии, и лишь калека Ивар, младший из сыновей Рагнара, сохраняет уважение к постаревшему Лодброку.
Этот сезон отмечен трагическими событиями, включая смерть Рагнара в Нортумбрии, где его бросают в яму со змеями по приказу короля Эллы. Тем временем Лагерта во главе большого войска захватывает Каттегат, свергает и убивает Аслауг. Ивар рассказывает братьям о гибели отца, и все вместе они громят и жестоко казнят Эллу II.
5-й сезон: наследие Рагнара
После смерти Рагнара в пятом сезоне акцент смещается на его сыновей. Каждый из них по-своему пытается сохранить и приумножить наследие отца. Ивар объявляет себя новым правителем, и его братья отправляются на родину, чтобы свергнуть тирана. Однако ему в последний момент удается скрыться, переодевшись нищим.
Лагерта торжественно преподносит Бьерну, победившему в этой схватке, меч правителя Каттегата. И хотя Рагнар Лодброк уже не появляется в сериале, его дух и влияние ощущаются на протяжении всего сезона.
6-й сезон: финал великой саги
В шестом сезоне «Викингов» история Рагнара Лодброка продолжается благодаря его сыновьям. Сбежавший Ивар попадает в Киев, где стремится найти новых союзников, а Бьерн сталкивается с заговором и предательством внутри общины. Финал сериала остается открытым.
Убьют ли Рагнара Лодброка в сериале
Да, Рагнара Лодброка убивают в сериале «Викинги». Его смерть происходит в четвертом сезоне, когда он решает отправиться в Англию. Рагнар попадает в плен к королю Нортумбрии Элле, который давно жаждал мести за набеги на его земли. В одном из самых трагичных и запоминающихся моментов сериала Рагнара казнят, бросив в яму с ядовитыми змеями. Это становится ключевым моментом в развитии сюжета, поскольку после его смерти сыновья Рагнара объединяются для мщения, что приводит к новым кровавым событиям.
Взаимодействие Рагнара Лодброка с другими ключевыми персонажами
Связь Рагнара Лодброка с другими героями в сериале «Викинги» играет важную роль в раскрытии его характера и сложных взаимоотношений с окружающими.
Братские отношения и соперничество между Рагнаром Лодброком и братом Ролло
Отношения братьев с самого начала были сложными. Несмотря на привязанность, Ролло завидовал успехам Рагнара и часто чувствовал себя в его тени. Соперничество обостряется, когда Ролло предает Лодброка, заняв сторону врага. Их отношения отражают постоянную борьбу между верностью семье и личными амбициями.
Дружба с монахом Ательстаном, борьба между христианством и язычеством
Монах Ательстан, христианин, плененный викингами, постепенно становится близким другом и советником Рагнара. Их отношения символизируют борьбу между христианством и язычеством. Рагнар испытывает глубокие внутренние сомнения относительно веры, разрываясь между традиционными убеждениями и новыми идеями, которые Ательстан привнес в его жизнь.
Почему зрители любят Рагнара Лодброка
Рагнар Лодброк стал одним из самых любимых персонажей сериала «Викинги», и зрители продолжают восхищаться его образом на протяжении всех сезонов.
Рагнар — не просто вождь, а человек, чья внутренняя борьба и сомнения делают его особенно притягательным.
Лидерские качества. Рагнар воплощает образ лидера, способного вести за собой.
Интеллект и стратегическое мышление. Рагнар не только умелый воин, но и блестящий стратег, чьи хитрость и маневры помогали ему добиваться успеха в завоеваниях.
Смелость и решимость. Его готовность рискнуть ради своих идей и целей вызывает уважение и восхищение.
Духовная борьба добавляет трагичности и величия образу Рагнара.
Отрицательные черты персонажа
Хотя Рагнар Лодброк вызывает симпатию у зрителей, его образ далеко не идеален. У этого персонажа есть и темные стороны, которые делают его еще более интересным.
Эгоизм: Рагнар часто ставит свои личные амбиции и цели выше интересов семьи и друзей.
Непостоянство в отношениях: неспособность хранить верность и любовные интриги становятся причиной краха его семьи.
Жестокость: как вождь викингов Рагнар идет на крайние меры.
Уверенность персонажа в своей непобедимости часто приводит его к необдуманным решениям и ошибкам.
Какой актер сыграл Рагнара Лодброка
Роль конунга в сериале «Викинги» блестяще исполнил австралийский актер Трэвис Фиммел. Его харизма и мастерство позволили создать запоминающийся образ вождя викингов, который стал ключевым персонажем сериала.
- Настоящее имя актера: Трэвис Фиммел
- Возраст: 45 лет
- Рост: 182 см
- Место рождения: Эчака, Виктория, Австралия
- Семейное положение: не женат, детей нет
- Модельная карьера: в прошлом был лицом Calvin Klein
- Дебют в кино: актерскую карьеру начал, снявшись в сериале «Тарзан»
- Хобби: увлекается спортом и фермерством, вырос на ферме
Продолжение сериала «Викинги: Вальхалла»: чем закончился 3-й сезон
Премьера третьего сезона сериала «Викинги: Вальхалла» состоялась на Netflix 11 июля 2024 года. В основе сюжета по-прежнему приключения Лейфа, Харальда и Фрейдис, появляются и новые персонажи. Викинги сталкиваются с новыми испытаниями, которые поджидают их не только в Константинополе, но и в родных землях.
В финале сезона король Англии Кнут предлагает Харальду союз и помощь в завоевании Норвегии. Советник королевы Эммы Годвин предает ее, перейдя на сторону Кнута. История завершается эпической битвой между Олафом и союзниками Фрейдис. Фрейдис убивает Олафа и закрепляет за собой звание великой воительницы.
Цитаты Рагнара Лодброка, ставшие культовыми
Главный герой сериала «Викинги» запомнился фразами, которые отражают его философию, лидерские качества и отношение к жизни. Вот несколько из них.
«Дела говорят громче слов». Эта фраза подчеркивает суть характера Рагнара — он человек действий, который предпочитает доказывать свои намерения поступками.
«Плохие времена рождают сильных людей». Фраза отражает его убежденность в том, что трудности закаляют и делают человека сильнее.
«Не жалей тех, кто умирает, воин должен умирать с честью». Это соответствует представлениям викингов, где смерть на поле боя считалась высшей формой славы.
«Человек, который считает, что знает все, не учится ничему». Эта цитата иллюстрирует мудрость Рагнара и его готовность познавать новое.
«Богам все равно, как мы называем это место. Им важно лишь, как мы умираем». Здесь отражается философия Рагнара — важен не сам путь, а то, как человек уходит из жизни.
Интересные факты о Рагнаре Лодброке
Собрали несколько фактов о легендарной фигуре.
Историки до сих пор спорят о том, существовал ли Рагнар на самом деле или это скорее собирательный образ нескольких известных викингов.
По легендам у Рагнара было три жены: Лагерта, Аслауг и Тора. Брак Лодброка с дочерью ярла Готланда, которая родила ему сыновей Эйрика и Агнара, был счастливым, хоть и недолгим. Причиной стала смерть Торы в результате болезни. В адаптации «Викинги» сценаристы решили убрать последнюю из событий сериала.
У Рагнара было много сыновей, в том числе внебрачных. Ивар Бескостный, Убба и Бьерн Железнобокий стали легендами.
Персонаж получил мировую известность благодаря сериалу «Викинги» и актеру Трэвису Фиммелу, который воплотил образ Лодброка.