Внешность героя, как ее описывают в легендах и показывают в сериале «Викинги», отражает его яркую и запоминающуюся натуру. Рагнар Лодброк был человеком высокого роста и крепкого телосложения. Длинные светлые волосы, часто заплетенные в косы, дополняли суровый образ. Его густая и ухоженная борода придавала образу мужественности, а по взгляду холодных и пронзительных глаз викинга можно было понять, что он не только стратег, но и воин. В сериале у Рагнара также были характерные татуировки с множеством скандинавских символов.